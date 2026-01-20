2代目バチェロレッテ、恋人＆愛犬との幸せショット公開「相変わらず美でお似合いなおふたり眼福です」
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2でバチェロレッテを務めた尾崎美紀さん（※崎はたつさき）は1月19日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告し、ファンからは祝福の声が多数上がっています。
【写真】尾崎美紀、ラブラブな誕生日ショット
この投稿にファンからは、「いつも素敵なみきさん おめでとうございます！！」「今年も最高に幸せな一年になりますように」「相変わらず美でお似合いなおふたり眼福です」「トムブラウンコーデ素敵すぎます！！」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
「また一つ歳を重ねました」尾崎さんは「また一つ歳を重ねました 心身の健康を大事に、愛をもって過ごしていきたいです」とつづり、2枚の写真を掲載しました。愛犬を抱きかかえた尾崎さんと恋人が笑顔で寄り添う姿が写っています。さらに尾崎さんはコメント欄で、「彼とお誕生日とっても近いので一緒にお祝いしたよ〜〜！」と明かしました。
2人で乗馬を満喫6日の投稿では、雪が積もる高原で恋人と乗馬を楽しんだことを報告していた尾崎さん。2人とも黒い乗馬ウエアでそろえており、とても格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
