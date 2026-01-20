「Ｍ−１グランプリ２０２５」を制したお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が２０日放送の日本テレビ系「行列のできる法律相談所」で、昨年８月に結婚していたことを発表した。関係者によると、お相手は一般女性。

ＭＣの東野幸治がゲストへ結婚しているかどうか聞く場面で、順に振られた赤木は回答を濁し、相方・きむらバンドが「時間いいですか」と代わりに答え、赤木は「結婚しまして」とさらり報告。同番組が初公表になったが、「会社には言ってていつ発表するかってなって、うそつくんも変やから、聞かれたタイミングでって言ってて、今聞かれたんで。ほんまたまたま」だとした。

相方ながらきむらも、結婚から４カ月ほど知らない状態だったという。Ｍ−１決勝前の密着取材で「ディレクターさんが『赤木さんのご自宅も撮らせていただいて良いですか？』って言った時に（赤木が）『まぁでも奥さんがいるんで』っていうので。え、奥さん？って」驚いたと説明。赤木は「言うタイミングがなくて」と苦笑いした。

すでに２年ほど同居もしており、実はＭ−１決勝の会場にも「たまたま観覧で当たった」ために訪れていたという。

磯野貴理子から「優勝の瞬間奥さんのところ行きたかったでしょ？」と問われた赤木は「いや行きたかったですけど、まあ客席下りて…」と変な空気になることを想像したと苦笑い。本番中も「ちらちら見てましたし、隣に座ってた変な人としゃべってて『なんかしゃべってる』って思ってました」と嫉妬していたことも告白。東野から「おまえ、なんちゅう変則的なデートしてんねん！」と盛大にツッコまれた。

またお相手について磯野から「かわいい？」と問われると「いやいや、かわいいっす、もちろん」と照れながら答えた。