新日本プロレス２０日の後楽園ホール大会で、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４）がエル・デスペラードの挑戦を退け初防衛に成功した。

悪の限りを尽くしてベルトを守り抜いた。４日東京ドーム大会での次期挑戦者決定４ＷＡＹ戦を勝ち上がったデスペラードに対し、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、成田蓮、高橋裕二郎、ディック東郷を介入させて試合を優位に運ぶ。４人がウルフアロンとマスター・ワトに排除されると、今度はＳＨＯがＤＯＵＫＩの助太刀に訪れるという悪の無限ループが続いた。

手の内を知るデスペラードにコンビネーションからの鉄板攻撃は阻止されたものの、ＤＯＵＫＩはサミングから奪い返して一撃。さらに鉄板上へのデイブレイクをさく裂させて大ダメージを与えた。

デスペラードが繰り出した反撃のエルボーで吹っ飛んだＤＯＵＫＩがレフェリーと衝突すると、リング上はおあつらえ向きの無法地帯に。ロコモノを回避して急所攻撃を繰り出し、最後はスープレックス・デ・ラ・ルナで３カウントを奪った。

試合後のリング上でマイクを握り「デスペラード、残念だったな…。気に病むことはない。お前らもコイツのことを責めないでやってくれ。なぜならデスぺラードは一生懸命頑張ったからな」と挑発的な笑み。ＤＯＵＫＩは「今日ようやく分かっただろ。この俺こそがジュニアの神、そしてＨ．Ｏ．Ｔこそ世界最強だ」と高らかに宣言すると、試合に介入した５人のメンバーたちとポーズを決めていた。