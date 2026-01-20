ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青と浦川翔平が、２０日に更新されたＷＥＳＴ．茺田崇裕とＳｎｏｗ Ｍａｎ・向井康二のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です」に出演。グループごとの特色を語った。

「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」は、ライブの打ち上げをメンバー１６人とスタッフ含めて行うのに対し、向井が「ないわ、俺ら。打ち上げなんてしたことない。地方に行った時、ご飯は行くけど。ライブの打ち上げする概念がないかも」と驚いていた。

メイクの順番についても違いが。武知は「（ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥは）４人ずつ。１人だいたい４０分〜５０分くらい。なので、早い人は３時間前入り。決め方は年下からですね」と明かすと、向井や茺田はビックリ。

茺田が「メイク順は絶対後がいい。その方がよく寝れる」というのに対し、向井は「俺はだいたい１番目なんよ。俺（順番）どこでもいいって言ってるから」という。

茺田は「あんたのおかげでメイク順は回ってる」と笑顔を見せ「うち、平和やで。前日、例えばドラマの撮影で忙しいとかだったら、その人が１番最後」というと、武知と浦川は「すばらしい」「そうあるべき」とＷＥＳＴ．方式を称賛していた。