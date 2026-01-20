ボートレースまるがめのG3オールレディース「篠崎こころCUP」は20日、4日目10Rまでの予選を終了。21日の5日目9〜11Rで行われる準優勝戦のメンバーが決定した

。

地元・香川支部勢は6人が予選を突破。中でも一番の注目株は近況好調モードの山田理央（香川＝25）だ。

予選最終走の4R（後半11Rは一般戦）は1マークで前が詰まったこともあって、ほとんどレースをできずに5着で終えたが、仕上がりには自信を深めている。

「行き足や乗り心地がいいし、直線も悪くないですね。今度は地元で乗りたいです」

昨年12月18日のとこなめ男女W優勝戦でデビュー初の優勝戦進出（5着）を決めると、前節の浜名湖（12日）では男女混合戦で優出（4着）と健闘した。

「初めての優勝戦はスタートで遅れてしまって、収穫はありませんでした（笑い）。でも、2回目は記念クラスの方と一緒に走れて、凄く勉強になったし、収穫も多かったです。今年は（レディース）チャレンジカップ（11月24〜29日、とこなめ）に出ることを目標にしています。それにはA1に上がって、優出回数も増やしていかないといけませんよね」と、ステップアップへの青写真を描いている。

得点率7位で第一関門を突破して迎える準優勝戦は11R3号艇。井上遥妃、小芦るり華のA1インラインを撃破して、地元初のファイナル進出を決めるか。