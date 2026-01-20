ドジャースの山本由伸投手が20日に公開されたオリックス・バファローズ公式YouTube「BsTV」に出演。「Bs座談会2025」で23年までチームメートだったT―岡田球団アンバサダー、宮城大弥、阿部翔太、宗佑磨と軽妙なトークを繰り広げた。

メジャーに行っても古巣のことを気にかけているという右腕。昨季から背番号18を継承し、7勝に終わった宮城には「13でよかったんじゃないの？」と辛口エール。宮城が「（山本の）やっぱいい背中を見ていたので」と18を希望した理由を明かすと「18をつけたいと思っているとは思ってなかった。（最後に申し出があった時も）冗談だと思っていた。19にしろとか言ってました」と笑った。

昨季は3位だったオリックス。米国でも「オリックス見てますよ」と古巣の動向は気にしており、阿部が「ブルペンでガッツポーズしている変な写真ばかり送ってくる」と明かすと「結構、変な写真けっこうストックしてますから。マモさん（岸田監督）好きやしな。だから良い結果になってほしい」とエールを送った。球団の公式YouTubeへの出演についても「今年唯一のメディア出演これやから。こういうところでしかしゃべれないので。BsTVが一番ホームで」と変わらぬオリックス愛を強調した。