ツーハッチのバレンタイン♡自分を愛でるランジェリーで迎える特別な一日

大切な人へ贈るだけでなく、自分自身を労わるイベントとしても楽しみたいバレンタイン。tu-hacciのValentine collectionは、「自分へのバレンタインギフト」をテーマに、気分や理想のムードに寄り添うランジェリーを提案します。公式Instagramで実施されたアンケート結果をもとに、Cute・Elegant・Sexyの3つの世界観から厳選。身に着けることで気持ちまで満たされる、そんな一着と出会えるコレクションです♡

アンケートで見えたバレンタイン気分

「バレンタインに着たいランジェリーのムード」を調査したところ、「Cute」40%、「Sexy」39%、「Elegant」22%という結果に。

さらにカラーでは「魅惑のワインレッド」51%、「ほろ苦ショコラブラウン」26%、「ロマンティックなピンク」17%、「クラシックブラック」6%と、ムード作りを大切にする声が多数集まりました。

特別な日にふさわしい一着を選びたい気持ちが表れています。

※2026年1月17日～18日公式Instagram内ストーリーズ投票機能にて集計。

Cute・Elegantに寄り添う一着

ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ

価格：4,380円（税込）～

Cuteを選んだ方におすすめなのが『ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ』。

芍薬モチーフの華やかなレースとゴールドのフロントホックが、大人の可愛さを引き立てます。カラーはワイン、ショコラブラウン。

サイズ：B70～H80

Elegant派には、『《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ』と『《BraJelly》ピオニーレースアップブラ＆ショーツ』。

《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ

価格：4,880円（税込）～

サイズ：A70～F75

《BraJelly》ピオニーレースアップブラ＆ショーツ



価格：4,380円（税込）～

サイズ：A70～G85

Sexyを纏うご褒美ランジェリー

《Adu》カップ付きフロントリボンベビードール&ショーツ

価格：9,980円（税込）～

Sexyを選んだ方には、『《Adu》カップ付きフロントリボンベビードール&ショーツ』。

シアー素材とチュールフリルが肌を美しく演出し、バックスタイルにはハート型カットアウトとクロッチオープン仕様を採用。大胆さと可憐さを兼ね備え、バレンタインの夜を特別なものへ導きます。

サイズ：A70～G85対応

※1月21日(水)～予約販売

【同梱専用】tu-hacciオリジナルラッピングキット

価格：300円（税込）

また、自分用にもギフトにも使えるラッピングキットも登場。

バレンタインは私を愛でる日に

誰かのためだけでなく、自分の気持ちを満たすことも大切にしたいバレンタイン。tu-hacciのValentine collectionは、ムードや好みに寄り添いながら、今の自分を肯定してくれるランジェリーが揃います。

身に着けた瞬間、心が少し高鳴る感覚を楽しみながら、自分自身へ「ありがとう」を贈る一日を♡この季節ならではの特別な一着で、忘れられないバレンタインを迎えてみてください。