俳優の小芝風花さん（28）が、東京・原宿で行われた期間限定ポップアップのオープニングプレビューに登場。いま夢中になっていることを明かしました。

この日のメイクのポイントについて、小芝さんは「リップを主役にしたかったので、アイメイクの色味を抑えつつ、リップのラメがかわいいので、アイメイクにもラメを足して統一感を持たせています」とコメントしました。

■「編み物に夢中」という小芝さん

いま一番夢中になっていることを聞かれると、「ずっと編み物に夢中ですね。毛糸を見るのも好きだし、買うのも好きだし。その毛糸で“何を編もう”って考えてる時間もすごく好きで。周りの人に“帽子欲しい”って言ってもらったら、帽子をせっせと編んで。“ポーチ欲しい”ってオーダーがあったら編んで、っていうのをずっと繰り返してます」と語りました。

また、最近編んだものについては「数日後に妹がディズニーランドに遊びに行くみたいで、妹の推しのキャラクターを編みました」と明かし、妹思いな一面をのぞかせました。

小芝さんが出席したのは、1月22日〜25日に開催されるポップアップ『ディオール アディクト キャンディ ショップ』のオープニングプレビューです。