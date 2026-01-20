俳優高杉真宙（29）が20日、都内で行われた、主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」の大ヒット記念舞台あいさつに出席した。

高杉演じる羽猫（はねこ）家の長男・山吹は事故死した弟に代わり、空想の世界で生きる母にうその手紙を書き続けた。不都合な真実から目をそらし続ける、家族の30年間を描いている。

森ガキ侑大監督（42）と共に登壇した高杉は「監督から山吹と、それぞれの家族の距離感が変わるような演技があったらいいと言われました。家庭的に変な家庭じゃないですか。共感するのは難しいですよね。でも、共感してもらえるのはうれしいですね」。

森ガキ監督は「うちの親戚から、高杉君の演技に号泣したとメールが来ました。僕も、この間1人で見に行って号泣しました」。

高杉は「僕の家族は連絡は来ない（笑い）。感想を伝えないタイプなんです。見てくれているとは思いますが、本当に来ない。舞台あいさつで（故郷の）福岡に行っても、お疲れさまで終わってしまうんです」。 昨年12月23日に女優波瑠（34）との結婚を発表した。「家族とは」という質問に対して「無償で助けられる存在というイメージ。向こうも助けてくれるでしょうけど、助け合いの形なのかなと思います」と話した。