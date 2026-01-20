美しいフォルムを描く新型モデル

イタリアのバイクブランド「F.B.モンディアル」が、新型モデル「Spartan 600（スパルタン600）」を公開しました。

このモデルは、近年のカスタムバイク市場におけるブームに応える一台として、個性的なルックスと興味深い技術パッケージを兼ね備えたツインシリンダーのボバーとして開発されました。

【画像】超カッコいい！ これが新型モデル「スパルタン600」です！ 画像で見る（6枚）

スパルタン600は、クラシッククルーザーを思わせるデザインを特徴としています。

デザインの核となる17.5リットルの燃料タンクの下には、パワフルな排気量554ccのツインエンジンが搭載されています。このエンジンは最高出力65馬力／8250rpm、最大トルク54Nm／6500rpmを生み出し、力強い走行性能を提供します。

フレームには鋼管フレームを採用し、サスペンションには調整可能な倒立式フロントフォークとリアのモノショックを装備することで、安定した走りに貢献しています。

車体カラーには、ベージュのアクセントが施されたマットグレーブラックが採用され、バイクの個性を引き立てつつも、派手すぎない洗練された印象をもたらします。

ボバースタイルならではの重厚感を際立たせているのが、フロント130／90-16インチ、リア150／80-16インチというファットなタイヤです。加えて、象徴的な角形ヘッドライトや2-in1のエキゾーストシステムにより、個性的な雰囲気を演出しています。

また、車両重量は204kgで、シート高は710mmと低く設定されているため、良好な足つき性が見込めます。

F.B.モンディアルの新型モデルであるスパルタン600は、2026年にデビューする予定です。クラシカルなスタイルと現代的な技術を組み合わせたこの一台は、カスタムセグメントにおいて新たな潮流を生み出すことが期待されます。