＜不倫経験ありの旦那＞職場の年下女性3人と頻繁に飲みに行くのがイヤ。考えた結果…
旦那さんの会社での人間関係が気になるママも多いのではないでしょうか。急に飲み会の頻度が多くなったり、誰かとマメに連絡をしている様子があったり、旦那さんの行動に変化があると一層気になりますよね。今回の投稿者さんは、旦那さんの飲み会の増加がきっかけでモヤモヤしているようです。
『旦那の部署が変わり、飲み会の回数が増えました。理由を聞いたら、部署の女性3人と仲良くなり、旦那とその3人のLINEグループを作ってよく飲みに行くようになったそうです。私はイヤな気持ちになったのですが、心が狭いのでしょうか？』
不倫前科ありの旦那。イヤだ！そのメンバーで飲みに行く意味が分からない
『男（旦那）1に女3なんて絶対にイヤ。しかもグループLINEまで作っているなんてありえない。仕事のお付き合いの範囲を超えているよ』
『イヤですね。家庭を持った人が家族との時間を割いて飲み歩く意味が分からない。しかも女と？』
今回目立ったのは、投稿者さんに共感するママたちの声でした。男性1人に対し、女性3人という状況は気になりますよね。しかも相手が年下で、旦那さんが多めに支払っている可能性を指摘するママも複数。また投稿者さんは「今年の飲み会と家族での外食の回数を比べたら、圧倒的に女の子3人との飲み会の回数が多いことにも私はすごく腹が立つんですよね」とも綴っていました。飲みに行くお金で、家族での楽しみが増やせるのに……と思うのは自然なことですよね。
別に気にならない。けれど……
『うちは稼ぎも付き合いも多いから、基本的に自由にさせている。ただ位置情報の共有アプリは家族全員がつながってる。行き先や帰宅時間もちゃんと連絡してくれるので、相手が女性だろうが平気。あまりそういう状況はないと思うけれど』
少数派でしたが、気にしないというママもいました。他にも「口出ししないから、私にも口出ししないでというスタンス」というママも。でもその裏には、自身の旦那さんは「女性だけと飲みに行くような状況にはならないのでは」という考えもあるようです。旦那さんの懐事情やこれまでの行動も、ママたちの考え方に影響しているのかもしれません。
旦那さんと女性たち、それぞれの目的は？
旦那さんと女性たち、それぞれの考えを推測するコメントもありました。
『不倫までは行かなくとも「若い女の子に囲まれてチヤホヤされる」のを楽しんでいる程度には下心があるんだろうな』
旦那さんは過去の過ちもあり、不倫の意思はないかもしれません。でも自分より若い女性に囲まれる状況に、舞い上がっている可能性はあります。投稿者さんによると、「やめてほしい」と伝えても旦那さんは「楽しいから参加したい」と聞く耳を持たないそうです。
『カモになっていそうだけれど、大丈夫なのかな？ そのメンバーで割り勘はないだろうから、全部奢りではなくても総額の半分ぐらいは出してるんじゃない？』
『会社の飲みでも男1人なんて普通は断るよ。うちの旦那の会社はパワハラ、セクハラとかにかなり厳しいから自らハニートラップみたいになりそうな場所には絶対に行かないよ』
女性たちの目的について、こういった声もありました。金銭面のメリットのほかにも「3人のうちの誰かが旦那さんに気があって、他の2人も協力しているのでは？」など、不倫を心配するコメントも。変な噂に巻き込まれる可能性もありそうですから、もう少し注意が必要かもしれません。
こんな対策をしてみては？
投稿者さんがイヤがることをし続ける旦那さんに、“離婚”の2文字が頭をよぎります。しかし投稿者さんには受験生のお子さんがおり、「成人するまでは離婚しないでほしい」と言われているそうです。そんな投稿者さんに、ママたちからは今後についてのアドバイスも寄せられました。
『子どものために耐えるなら、子どもの受験が終わったら今以上にガッツリ仕事をして、貯蓄して、離婚に向けて準備する。旦那さんは泳がせておき、また不倫したら慰謝料をもらって別れる』
『対策として、クレカや現金は持たせない。必要最低限のお金しか持っていなければ、飲みに行く回数も減ると思う』
旦那さんが使えるお金を制限することは、対策として即効性がありそうです。また、お子さんが成人した後の離婚を視野に入れる場合は、少しずつでも今から準備を進めておくとよいでしょう。
投稿者さんの決断
ママたちのコメントを受けて、旦那さんと話し合いをしたという投稿者さんは、最後にこう綴っていました。
『旦那と向き合おうと何度か話し合う場を設けてきたけれど、いろいろ疲れてしまったので、子どもが成人するまでは子どものために仲のいい家族を演じようと思います。旦那には「これ以上話し合っても意味がないので、夫婦として話し合う機会はこれで終わり。これからはあなたを旦那として愛することはなく、家族の一員として楽しく過ごすことにしました」と伝えました。子どもが成人するまでに離婚するか考えていこうと思っています』
お子さんのためを考え、今は離婚はしない、と決断した投稿者さん。自分の気持ちを旦那さんにはっきりと伝えるのも勇気が必要だったのではないでしょうか。この思いを聞いて、旦那さんがきちんと行動で示してくれるといいですね。まだお子さんの成人までは時間がありそうですから、しっかり準備をしつつ、そのときになったら悔いのない決断ができることを祈っています。