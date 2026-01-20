幼なじみ4人がなぜいわく付きの拳銃をタイムカプセルに隠すことになったのか。その理由が明かされた『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）第2話。

射殺されたスーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）が死亡する前に、岩本万季子（井上真央）の息子・正樹（三浦綺羅）がスーパーで万引き事件を起こし、そのことで揺すりを受けていたことを万季子は隠している。幼なじみ4人のうちこのことを飛奈淳一（竹内涼真）だけが知らない。

4人揃って23年ぶりに集まったのは皮肉にも秀之のお通夜だ。この秀之射殺事件に使われた拳銃が、23年前に4人がタイムカプセルに埋めたはずのものということは、彼らのうちの誰かがタイムカプセルを掘り起こし銃を取り出したということになる。

順当に考えれば、息子の件で秀之と交渉の渦中にあった清原圭介（瀬戸康史）か、その現場まで一緒に向かった岩本万季子（井上真央）が事前に銃を取り出したということになるのだろう。

圭介には琴乃（井上小百合）という少なくとも同居人がいて、彼女は妊娠しているようだ。なぜ圭介はその存在を万季子に隠しているのだろうか。息子の受験が落ち着いてから話そうと思っていたのだろうか。気になる小さな秘密や綻びは至るところにちりばめられる。

そして今話では彼らが金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃をタイムカプセルの中、地中深く埋めるに至った出来事が明かされた。和雄が強盗犯と撃ち合い双方死亡したわけだが、その第一人者は淳一だったこともわかる。そして、淳一には父親がおらず、和雄は彼のことも自身の息子のようにかわいがっていたようでかなり懐いていたようだ。森の中では銃声が3発響いており、2発では終わらなかったということは片方が撃った弾が外れた後に、もう1発が放たれたということになる。その場には本当に和雄と強盗犯の2人しかいなかったのだろうか。

ここで気になったのは、秀之射殺事件に例の拳銃が使われたと知った時の淳一の動揺ぶりだ。当時、圭介が思わず父親の亡骸から彼が最後まで闘った勲章であり形見代わりのように持ち帰った拳銃を長年隠していたのは証拠隠滅にあたるのだろう。しかし淳一があんなに汗びっしょりになるほどに動揺する必要があるのだろうか。また、淳一が異様に手を洗い続けるシーンが挿入されるが、洗っても洗っても落ちない何かを必死に洗い落とそうとしている姿に映る。淳一はどんな罪悪感を抱えているというのだろうか。

さて、本作で人目を引く存在感を放っているのが刑事の南良理香子（江口のりこ）だ。見ていないようで抜け目なく人のことをよく観察しており、その目は簡単に欺けないと瞬時に相手に感じさせる。淳一のほんの少しの襟足の長さの変化だって見逃さない。そして南良についても気になるのが、23年前に起きた金輸送車強盗事件についてあまりに詳細に把握できていることだ。銀行で流れ弾が命中し死亡した一般市民についても栗原としっかりと個人名まで口にしていた。いくら事件のファイルに目を通しているからと言って、かなりインパクトのある事件ながら、その事件の被害者について強盗犯と和雄の名前以外まで当然のことのように拾えているのには何らかの強い執着を感じる。

本作も、それぞれが大切な存在を守るために嘘を重ねているようで、昔は無邪気にさくらんぼのへたのことで笑い合えていた4人がどんなに昔話に花を咲かせて過去を懐かしんだところで、その頃とすっかりそのまま同じに戻れるわけではない。それぞれに立場も変わり、守るものができた今、どうやっても本音では話しきれない嘘が一体どんなふうに彼らを分断させてしまうのだろうか。

（文＝佳香（かこ））