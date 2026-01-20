＜謝らない義弟＞甥っ子へのお祝いを義両親より多く渡したら怒られた！なぜ義母に相談するの…？
みなさんは、お子さんや親戚の子どもたちにお祝いをあげますか？ その際、金額はどのように決めているでしょうか。今回あるママから「申し訳ないのですが、ここで愚痴を吐かせてください……」とママスタコミュニティにお年玉にまつわる投稿が寄せられました。投稿者さんは義弟のお子さん（1歳）にお年玉として5,000円を、義両親は3,000円をあげたようです。また義弟から投稿者さんのお子さん（5歳）には、1,000円をもらったそう。
『義弟は、お年玉の金額の差額が大きいことを旦那にではなく義母に相談した模様。義母から「なぜ自分たちより多く包むのか」とお叱りをいただき、1歳には1,000円でいいだろうという話もされました。お年玉はそれぞれの真心で渡すものだし、なぜ年始からこんなことで怒られるのか理解ができません』
さらに投稿者さんが義弟に貸した子ども用グッズが壊れた状態で返ってきた上に、そのことについて謝罪の連絡もなかったのだとか。納得ができないことが続いており、投稿者さんは義弟と義母に不信感を抱いているようです。この投稿に、ママたちからはさまざまな意見が寄せられました。
義母の言い方は意地悪、グッズを壊して謝らない義弟もあり得ない
『お年玉の金額でうるさく言う義母、イヤだね。もらった金額をいちいち相談する義弟もおかしい。子どもがもらったのだから、子ども用の通帳にでも入れて、改めて兄にお礼の連絡をすればいいだけでは？』
『多く渡しているのに、叱るような言い方はないよね。「たくさんありがとう。でも、きょうだいで金額は合わせた方がいいと思う。少ない方に合わせてもらっていい？」ってお願いする感じで伝えたらいいのに。意地悪な義母だね』
『貸したものを壊して返してきた上に、ひと言も謝罪がないのは論外。旦那さんに言ってもらったらいいよ。そして今後は何も貸さない』
投稿者さんに共感するママたちの声です。直接兄である旦那さんに連絡すればいいのに、わざわざ義母を介して相談する義弟。しかも借りたものを壊した上に、黙って返すのはあり得ないですよね。さらに、義母も義母で角が立たないような伝え方もあるのではないでしょうか。それに「なぜ自分たちより多く包むのか」と言われても、義両親がいくら包む予定かを知らなければ対応のしようがないようにも思えます。
あらかじめ金額を相談するのがお年玉の暗黙のルール？
ところが、ママたちからはこんなコメントもありました。
『お年玉に関しては、昔から「年長者の額を超えないように」というしきたりみたいなものはある』
『親と親戚からのお年玉の金額差で揉める可能性があるから、事前に調整するのよ。それをしていない義母も投稿者さんもダメ』
『お年玉やお祝いなどは、事前にある程度相談しておくものだと思っている』
ママたちからは、「金額差で揉める可能性があるから、事前に調整すべき」といった声が複数ありました。義母は「1歳は1,000円でいいだろう」と投稿者さんに話しており、1,000円以上入れることを想定していなかったのかもしれませんね。一方で「年長者の額を超えないように」とのコメントに関しては、こんな声もありました。
『あらかじめ相談するなんて聞いたことがない。もしそうだとしたら、年長者にお年玉をいくら渡すのかあらかじめおうかがいを立てるということ？ その方が失礼ではない？』
『そんなしきたり聞いたことがない。だったら絶対超えられないように、最初から10,000円以上入れておいてほしい』
こういったコメントをくれたママもいました。ただ、投稿者さんのお子さんは5歳とのことで、おそらくこれまでも義両親や義弟からお年玉をもらっていたのではないでしょうか。その額に寄せておくのがベターだったのかもしれません。
お年玉やお祝いなどを含め、擦り合わせは必要かも
『お年玉はこれから毎年続くし、そのうち子ども同士で金額を照らし合わせる可能性もあるから、大人同士で擦り合わせしておいた方が無難』
『お互いに子どもがいるなら、お年玉やお祝いの金額を決めておけばいいのでは？』
今回目立ったのは、今後は面倒なことにならないためにも、あらかじめ金額を決めておくのがいいのではとの声でした。またお年玉だけでなく、さまざまな「お祝い」に関しても同様に揉める可能性があるので、あわせて決めた方がいいとのコメントも。なかには、「旦那ときょうだいで話し合って金額を決めた」「お互いに姪甥にはあげないことにした」など実体験を教えてくれたママもいました。
義実家・義弟とのやりとりは、旦那さんに任せよう！
『旦那に丸投げで』
『事情は分かったけれど、旦那さんは何をしているの？ そういう調整は最初から旦那さんがやらなきゃダメだよね？ 妻と義母、ひいては義家族がうまくやっていくのに、旦那さんの調整力は必要不可欠。普段仕事では双方の間を取り持つような調整ができるのに、何で家ではやらないんだろうね。腹が立つ』
投稿者さんの話のなかに旦那さんが出てこなかったことに疑問を持つママもいました。旦那さんは今回の件に関してどう考えているのでしょうか……。今後も似たようなことが起きないよう、旦那さんに間に入って調整してもらうのがよさそうです。また壊れて返ってきた子育てグッズについても、ひと言聞いてみてもらってもいいのではないでしょうか。
お年玉の金額に関する今回の投稿。ママたちからのコメントを見る限り、事前に調整する派・しない派どちらもいるようでしたが、今回のように義母が気にするケースの場合は、調整が必要なのでしょう。また今後もお子さんの成長に伴い、お祝いなどお金が絡む場面がいろいろと考えられますし、同様に後から口を挟まれる可能性もあります。面倒なことになる前に、旦那さんに声かけをして事前にルールを決めてもらうのがスムーズなのかもしれませんね。