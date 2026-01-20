俳優の名取裕子さん（68）が19日、映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』の完成披露上映会に、お笑いタレントの友近さん（52）と白川士監督とともに登場。サスペンスドラマでおなじみの“崖”での撮影エピソードを明かしました。

昭和から平成にかけて数多く制作・放送されていた“2時間サスペンスドラマ”の新たな可能性を映画館で届ける企画として制作され、今作がそのシリーズ第1弾作品となります。

■暑い“崖”での撮影「日陰はないし、もちろんトイレはない」

イベントでは撮影の様子を振り返り、名取さんが「撮っている時すごく暑い。6月とか暑い時だったんで、崖だったりとかもあるんで」と語ると、友近さんが「でも暑い時とか『これをここに持ってくれば体が冷えるよ』とか『日焼けはこれを使えばここの首のところが日焼けしないよ』とか、いろんな便利グッズも持ってきてくださるんですよ。本当にほしくなるようなものをたくさん持ってきてくださって助かりましたね」と、名取さんの気遣いを明かしました。

また、サスペンスドラマでおなじみの“崖”のシーンについてのトークに。名取さんは「崖って本当に逃げ場がないから、日陰はないし、もちろんトイレはないし。最近はドローンがすごいですから、引き画（え）っていうんですか、ドン引きの画が撮れちゃうんで誰も周りにいなくて。ずっと（その場に）いなきゃいけないっていうのがあって、いろんなお話ができたり楽しいんですけど、役者さんたちも集中すごいし、みんな必死で集中していらっしゃるから、気持ち途切れないようにしてる」と苦労を明かしました。

続けて「私だけが“早くお弁当にならないかな”とか、“ここで今アイス食べたらおいしいよな”とかそんなことばっかり考えていて。きゅうり食べたらおいしいから、きゅうり持ってこようかなとか。だから私、絶対女優より、まかないのおばちゃんの方が向いてると思う」と冗談交じりに笑顔で語りました。