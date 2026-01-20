日本維新の会の藤巻健太衆院議員（４２）（比例南関東、２期）は２０日夜、自身のＸ（旧ツイッター）で衆院選への立候補を見送ると表明した。

出馬を予定していた千葉６区（松戸市）は、自民の元復興相・渡辺博道氏（７５）と与党同士で対決する構図になっており、読売新聞の電話取材に「（立憲民主党と公明党が結成した）中道改革連合の動きもあり、一本化することにした」と語った。

渡辺氏は２０２４年の前回衆院選で、立民の安藤淳子氏（４９）に約１３００票差で惜敗。藤巻氏も大差で敗れたが、比例で復活当選していた。

安藤氏は今回、中道から立候補する予定で、藤巻氏はＸに「私の選挙区千葉６区は与党が分裂し、このままでは中道改革連合が漁夫の利で議席を得る可能性が高い構図となっています。与党が議席を得るために、私自身が身を引き、与党一本化をすべきと判断致しました」などと投稿した。

藤巻氏は取材に「これまでの２期４年３か月に、やるべきことはやれたという満足感、達成感はある。（国政に）心残りがないわけではないが、維新の仲間たちに思いを託していきたい」と話した。今後については未定だという。

千葉６区ではほかに、共産党新人の浦野真氏（３６）も立候補する。国民民主、参政両党も新人を擁立する方針。