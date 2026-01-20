ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10時30分から放送）で主演する篠原涼子さん（52）にインタビュー。

話を聞くのは、幼少期に子役をしていた安藤咲良キャスターです。2004年に篠原さんの娘役でドラマ共演し、その後キャスターになった安藤さんが今回、篠原さんのもとへ。約22年ぶりに2人が再会します。地上波放送では入りきらなかった未公開シーンを含め、その様子を完全版で紹介します。

■緊張する安藤キャスター ついにインタビュースタート

篠原さんと安藤キャスターが共演したのは、2004年放送のドラマ『アットホーム・ダッド』。安藤キャスターは当時6歳でした。また一緒に仕事ができるようにと思い続けてきた念願の再会です。

いよいよインタビューがスタート。すると…。

安藤：『Oha!4 NEWS LIVE』の安藤と申します。よろしくお願いします。

篠原：よろしくお願いします。

安藤：いよいよドラマがスタートとなりましたが、今のお気持ちいかが……

篠原：あれ、ちょっと待って…、えええええええ！！！！！ ウソ……。いやーーーん、泣いちゃう、ちょっとちょっと！ あ゛〜！ ティッシュ！ ティッシュ！ ティッシュ！ おっきくなったね！！！

安藤：安藤咲良です。改めまして…。22年前、6歳のときとかで…。

篠原：やだあ、ほんとだよね！

安藤：なんで分かってくださったんですか？

篠原：顔の面影が…。うん、『アットホーム・ダッド』。私の娘だったんです〜！

安藤：一応、こちらをご用意していて…。（当時の写真を出す）

篠原：やーーん、かわいいんです。変わらない！ かわいいまま。

安藤：篠原さんこそ全く変わってないです。

篠原：なんでこんな敬語とかしゃべってるの（笑）。当時敬語なんて絶対しゃべれなかったよね、もう仲良くなりすぎちゃってね。（父親役だった）阿部寛さん会いました？

安藤：まだお会いしていなくて…。

篠原：まだ会ってないんだ、会ったらびっくりするね〜。

安藤：アナウンサーになってからお会いすることを目標にやってきたので…。

篠原：いや、うれしい〜、ちょっと感動…。すごい鳥肌の立ち方。見せたいぐらいだけど。はぁ、こういうドッキリだったんですね。何歳になったの？

安藤：28歳になりました。

篠原：28歳になったんだ、いやー…そっか、変わらない…！

安藤：篠原さんこそ、お変わりなく…！

篠原：うん、待ってました、その言葉（笑）。

■仕切り直して… 今回のドラマについて質問

篠原さん主演のドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、篠原さん演じる規律正しい真面目な刑務官・冬木こずえが、拘置所に移送されてきた殺人犯と一緒に脱獄を目指すサスペンス作品です。

海外で起きた衝撃の実話から着想を得た禁断の物語になっています。

安藤：役作りのために何かされたことなどはありますか？

篠原：え〜まずですね、姿勢！ 姿勢をすごく気にするようになりました。まっすぐな姿勢にするっていう。だから姿勢がすごく整いやすくなったなっていう。それに対して体内も改善するのね。ま、ちょっとこの年になるとね、健康の話になっちゃってごめんね。若いのにね、ごめんごめん。昔はねこういうのじゃなかったね〜。

安藤：（当時）早着替え競争とかよくしていただいて…。

篠原：やってたっけ、“よーいどん、♪ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃらちゃんちゃん”って。

安藤：あ、そう、やってもらって…。

篠原：やってたね〜！ やだぁ〜、20年前から言ってるんだ…。

安藤：1回も（競争で）勝てなかったです。篠原さん早すぎて。

篠原：ごめん…こんなちっちゃい子に対して本気出しちゃってた（笑）。でも作品の中では冬木こずえという、規律正しい本当に正義感のある真面目な刑務官をやっているんだよ今回は。頑張ってる。

安藤：かっこいい…。作品の注目ポイントを教えてください。

篠原：どうやって真面目で規律正しい女性が変わってしまうのか。その過程が面白く描かれているドラマだなと。

最後には、安藤キャスターからこんな質問も。

安藤：最後に、22年ぶりにお会いできて、当時もたくさん遊んでいただいたり、優しくしていただいたりした思い出があって、ずーっと（篠原さんが）憧れの存在なんですけど、この業界で活躍し続ける秘けつを…。

篠原：秘けつ………。“何も考えないこと”（笑）。そうすると（自身を指して）こういうふうになっちゃうのでそれはやめてください。みなさんちゃんとされていると思います。そうですね、でもやっぱり楽しむこと、そして最初の気持ちを忘れないで、ピュアな気持ちで。何よりもみなさんに届ける場所なので、自分が楽しんで、笑顔を大切に、キラキラしてるっていうことが一番いいんじゃないかなって思っています！

安藤：ありがとうございます。

篠原：ほんとに変わらないよ！ あの時の園児服を着ても、まだいけると思うよ！

篠原：（スタッフに向かって）あのーあんまり…。（安藤キャスターのことを）丁寧に扱ってください、“私の娘”なので、お願いします（笑）