接客でAIフル活用のキャバ嬢・あいみ「困ったら頭の中のChatGPTを発動」“相手を落とす目”のポイントはまつ毛【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/20】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「あいみ」にインタビューを実施し、メイクのこだわりや接客テクニックについて語ってもらった。
吸い込まれそうな大きな瞳で多くの人を虜にしているあいみ。華やかなビジュアルや等身大なキャラクターが人気を集めている。
そんなあいみはキャストという枠を超えて活躍。『CHANCE ＆ CHANGE』やABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）などのメディアにも出演している。
― AIを上手く活用して仕事をされているんですよね！
あいみ：関西の人にLINEを聞かれて、お店に誘ったら、あまりキャバクラに行かない人だったので、丁寧にお断りのLINEが来たんです。だから私もAIを使って丁寧に「また会う日まで」というような感じで返信しました。その後もずっとAIを活用しつつ長文のやり取りをしていたら「丁寧さに惹かれた」と言ってくれて、今では月に1回は会いに来てくれています。
― どのくらいの長文を送っていましたか？
あいみ：スクロールするくらいの長文のときもありますが、平均すると5行くらいです。AIに「もう少し長めで」という指示をしたこともあります（笑）。最近はLINEにもAI機能があるので、それで簡単に送ることができるんですよ！
― 接客テクニックを教えてください。
あいみ：AIを使っているときは接客テクニックがゼロなのですが、普段はちゃんと考えています（笑）。会話に困ったら頭の中のChatGPTを発動させて、喜ぶことを言えるようにしたり、怒らせることを避けたりしていて。あとは「今こういう顔をしたら可愛いと思ってくれるかな」と考えて、いつでも相手を落とす目で見ています（笑）。
― メイクで1番こだわっている箇所を教えてください。
あいみ：まつ毛です。まつ毛エクステは3週間に1回は通っていて、フラットラッシュのCカールの13ミリで120〜140本くらいつけています。相手を落とす目にはまつ毛が大事です！まつ毛で攻撃します（笑）。
― 何度もリピートしている“人生コスメ”を教えてください。
あいみ：「Wonjungyo」（ウォンジョンヨ）の「リップマスク」は5本目です！
― 2025年のベストコスメを教えてください。
あいみ：同じく「Wonjungyo」の「リップマスク」です。
― ありがとうございました！
最新テクノロジーであるAIを接客のツールとして柔軟に取り入れ、それを隠さずチャーミングに語る姿からは、彼女の知性と現代的な感性が伺える。一方で、3週間に1回のメンテナンスを欠かさないまつ毛へのこだわりや、相手を魅了するための細やかな表情作りなど、アナログな努力も惜しまない。
この効率的な戦略と徹底した美意識の絶妙なバランスこそが、彼女を唯一無二の存在に押し上げている理由である。時代の先を行く“AI活用キャバ嬢”としての彼女のスタイルは、多くの女性にとって、セルフプロデュースの新しい指針となるに違いない。（modelpress編集部）
