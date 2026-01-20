¡Èº´²ì¥¥ó¥°¥À¥à¶õ¹Á¡É¡¢¡È¥¥ó¥°¥À¥àÆÉÇËÄé¡É¤¬ÅÐ¾ì¡¡Ï¢ºÜ20¼þÇ¯¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤¬º´²ì¸©¤È¥³¥é¥Ü
º£Ç¯1·î¤ËÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤¬¡¢ºî¼Ô¤Î¸¶ÂÙµ×¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëº´²ì¸©¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥µ¥¬¥×¥é¥¤¥º¡ª¡ÙÂè43ÃÆ¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤È¥³¥é¥Ü
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢º´²ì¸©¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥µ¥¬¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Øº´²ì¸©ÉûÃÎ»ö Åç¹Ìºî¡Ù¤ä¡Ø¥´¥¸¥éÂÐ¡Ê¤Ä¤¤¡Ë¥µ¥¬¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤¬¤½¤ÎÂè43ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ¡ß¡Ê¶î¤±¤ë¡Ë º´²ì¸© ¡Áº´²ì¤Î²Ð¤òÀä¤ä¤¹¤Ç¤Ê¤¤¤¾¥©¡£¡Á¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º´²ì¶õ¹Á¤¬¡Èº´²ì¥¥ó¥°¥À¥à¶õ¹Á¡É¤Ë
º£·î27Æü¡Á3·î29Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢º´²ì¶õ¹Á¤Î°¦¾Î¤¬¡Øº´²ì¥¥ó¥°¥À¥à¶õ¹Á¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î³°ÊÉ¤ä³¬ÃÊ¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ê¤É¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£À½¸¶²è¤äÍÅÄ¾Æ¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Øº´²ì¥¥ó¥°¥À¥à¶õ¹ÁÆÃÊÌÅ¸¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á´Ä¹300mÄ¶¤Î¡È¥¥ó¥°¥À¥àÆÉÇËÄé¡É¤â
¤Þ¤¿¡¢ÍÌÀ³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëº´²ì»ÔÆâ¤Î´³³ã¤è¤«¸ø±à ËÉÇÈÄé¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬¤«¤é77´¬¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥Ú¡¼¥¸¤ò·Ç½Ð¤¹¤ëÁ´Ä¹300mÄ¶¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥àÆÉÇËÄé¡Ê¤É¤¯¤Ï¤Æ¤¤¡Ë¡Ù¡Êº£·î27Æü¡Á3·î29Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ë³¹Åô¤¬¤Ê¤¤²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆüË×¸å¤ÏÈò¤±¡¢Â¸µ¤ÎÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿®¤¿¤Á¤¬º´²ì»ÔÆâ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¡¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹´ë²è¤â
Â¾¤Ë¤â¡¢º´²ì»ÔÆâ¤ò¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤¬Áö¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤ò»Ö¤¹¼ã¤²¦¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2006Ç¯1·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯1·î¤ÇÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹78´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤àÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ºî¤Î±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£