俳優の北川景子さん（39）が、自動車保険の新CMに出演。“最近のご褒美”や、2026年の抱負について語りました。

北川さんは、声優・宮野真守さん（42）とともに、東京海上日動自動車保険新CM『スペシャリストと走ろう 宮野真守』篇に出演。

■子どもが寝た後の習慣は「甘いものを食べる」

インタビューでは、最近の一番のご褒美を聞かれると、「子どもが寝た後に絶対甘いものを食べる習慣があって、今日何食べようって考えて、準備をして、子どもを寝かして、その後にお茶を入れてお菓子を食べるんですけど。その時間が1日頑張ったなという感じで、自分にとってはご褒美なので、買いに行くのもすごく楽しいです。今日これを食べるんだって」と明かしました。

■2026年の抱負は「これまで以上に健康に気を使いながら」

また、CMにちなみ“欠かせないルーティン”を聞かれると、「作品中に風邪をひいたらやっぱりパフォーマンスが落ちたりして、健康って大事だなって思うんですけど、いつもいいコンディションで撮影に臨めるようにしようとは思っていて、健康に気を使っているので、週に1度はジムに行きます。ジムに行かない日は、なるべく30分有酸素運動をする。歩くのと走るのの中間、早歩きみたいなので汗をかくようにしています」と日々運動していることを明かしました。

また2026年の抱負については、「40代に突入するので、これまで以上に健康に気を使いながら、家庭も仕事も元気に充実させたいなと思っているので、健康に、たくさんのことに挑戦できる年にしたいです」と語りました。