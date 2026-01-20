女優の若村麻由美（59）が20日、自身のインスタグラムを更新し、女優の染野有来（25）との2ショットを披露した。

若村と染野は23日にドラマシリーズ約26年の歴史に幕を下ろす「科捜研の女」で、母娘役を演じている。染野が同シリーズに初出演したのは2016年のSeason15から。

若村は「風丘早月の娘、亜矢はこんなに素敵に成長しました 染野有来さん 科捜研の女 season15で成長した亜矢役として初登場回の撮影をした時は15歳だったカナ…美少女から美女へ…あっという間の11年でした。FINALでもマリコを師匠と慕う亜矢と、写真の風丘邸でロケ納めをさせていただました。幸せ！ありがとう」とつづった。

また「実は…風丘邸は本物のお宅をお借りして撮影していたのです あの温もりのあるリビングダイニングは18年前から変わっていません。ご家族の皆様のお蔭です 長い間本当にお世話になりました 1/23のFINAL放送をお楽しみに」とつづった。

フォロワーからも「ドラマ楽しみです！」「可愛らしい女子大生から素敵な女性に成長したのですね」「しかし麻由美ちゃん若い」などの声が寄せられていた。