19日、高市首相は1月23日の通常国会冒頭で衆議院を解散すると表明しました。解散から投開票日まで2週間あまり。“真冬の総選挙”は超短期決戦です。



テレビ新潟はアプリ「にいがたナビ」で新潟県民はこの時期の選挙をどう感じているのか聞きました。テーマは「真冬の選挙」。

「真冬の選挙」新潟県民の声は

放送で紹介しきれなかった皆さんの声もみていきます。多くのご意見を頂いていますが、一部を以下に紹介します。





■60代女性「雪国の皆様のたいへんな毎日を知らずに、急な日程を入れてきての解散は 全く理解も共感もできません！総理も新潟にきて、1日中雪かきをしてみてほしいです！」■60代女性「もっと、地方の状況をよく考えてほしいです。準備する方々も、とても大変だと思います」上越市に住むという50代の女性からはこんな意見が……■50代女性「せめて雪が落ち着く頃にできなかったんでしょうか。雪があるため、選挙に出向けない方もいらっしゃると思います」雪の影響で投票率の低下を懸念する声も多く寄せられました。特に、積雪が多い山間部の地域では投票に行くこと自体が大変になるという人もいるかもしれません。

一方で、こんな意見もありました。



■40代男性

「晴れて行きやすい状態でも行かない人は行かないし雪が多く降っても変えたいと強く思う人は行く。私は変えたいので行くと思います」



気象状況や解散のタイミング

真冬の選挙という気象状況を心配する声も多くありました。また解散のタイミングについても多くの意見が寄せられています。



■50代女性

「物価高の最中、解散選挙はありえない。政治家は庶民の生活状況を分かってない。国民を無視している」



■30代男性

「選挙自体はだめではないですが、準備する人の身にもなって、もう少し準備期間を設けるとか、春になってからとかできないもんかなぁ」



■50代男性

「真冬の選挙という事で街頭演説などが出来るのか心配であるとと共に候補者の選挙活動が思うように出来なくなるのではないかと懸念される」





「なぜ今？」

■70代女性

「なぜ今選挙なんですか毎日生活が大変です。選挙にお金がかかりますよね、またこの寒い時期いかないか、ないかな」



■30代男性

「物価の安定をなんとかして欲しい」



■60代男性

「ニュース速報で、見ました。新潟県もそうですが雪国の方々は、選挙に投票に行かないと、ダメですからね都会の人は勝手ですよ」



■50代男性

「何故、今なのか？総理は就任間も無く先ずやる事があると言っていたのに解散が先では話が違う様に思う」





「働いて働いて働いているのはあなたたちだけでない」

■40代

「自治体職員としては、日程が短すぎると感じています。どこの自治体も職員が徐々に減っているなかで、ポスター掲示場の準備、入場券の印刷と発送、投開票所の手配など、ただでさえ膨大な準備をきわめて短い期間でやるには無理があります。職員も日をまたぐこともあり、準備から開票まで休みなしの連勤で、ミスが許されない過酷なプレッシャーにさらされながら、疲弊困憊でなんとかやりますが、前回の衆院選も短期間でできたから次回も同じくらいの期間でできると思わないでほしいです。総務省には制度や公職選挙法の変更を検討してほしいです」



■50代女性

「ただ今が人気取りで選挙するとか今だったら自民党有利とか自分たちの事が優先するのであれば、意味ない。働いて働いて働いて働いて働いて働いているのはあなたたちだけではない」



■60代男性

「私は真冬だろうが真夏だろうが選挙には必ず参加しています。今回ももちろん行きます。行かない人は季節がなんだろうが行かないし、政治にあまりにも関心がなさすぎの人が多すぎて、本当に日本は大丈夫なのかと大変心配しています。私は選挙に参加することは国民の義務であるとの考えの一人です。選挙に参加しない人が物価高や今の政治のことを語る資格はありません。皆さん、選挙に参加しましょう!」





衆議院選挙の日程は1月27日（火）公示、2月8日（日）に投開票が行われます。解散から投開票まで2週間あまりの超短期決戦となります。