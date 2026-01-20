気象庁によりますと、全国的に22日（木）にかけて強風や風雪、高波に注意が必要だということです。

北日本では22日（木）にかけて、東～西日本では21日（水）～22日（木）は、大雪による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要だということです。

雪と雨のシミレーションでは、25日（日）にかけて、大雪が予想される地域があります。

3時間ごとの「雪と雨のシミュレーション」

２０日（火）

気象庁によりますと、北日本では、20日は猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、高波、大雪に警戒、高潮に厳重に警戒。着雪やなだれ、落雷、突風に注意が必要だということです。

２１日（水）

気象庁によりますと、21日には日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)が形成されて、22日にかけて北陸地方～山陰に向かうということです。



上空寒気とJPCZ近傍の下層暖湿気の影響で大気の状態が不安定となって雷を伴い降雪が強まり、 山沿いや山地に加え平地でも大雪となる所があるということです。



また、850hPaでは、北日本には -15℃以下、東～ 西日本には -12℃以下の強い寒気が流れ込み、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

２２日（木）

気象庁によりますと、JPCZの停滞や寒気の流入に伴って同じような所に雪雲の流入が続いた場合には、予想以上の大雪となるおそれがあるということです。



北～西日本では22日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、着雪、なだれ、 落雷、突風、局地的には竜巻などの激しい突風に注意。 強い冬型の気圧配置が続くため、22日にかけて風が強く、波が高くしける所があるということです。



全国的に強風、 風雪、高波に注意するよう呼び掛けています。

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、23日は、日本海側を中心に雪の予報となっていて、北海道、北陸など一部地域で大雪となるおそれがあります。

２４日（土）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、24日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪が降るほか、九州や四国地方でも雪の予報となっています。

２５日（日）

25日は北陸、近畿地方など日本海側で大雪の予報となっています。また、四国地方でも雪雲の予報となっています。



予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

