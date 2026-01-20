髪って顔の周りについていますよね。つまり、髪を綺麗にしておけば顔まで綺麗に見えてしまうのです。逆に髪がボサボサでお手入れが行き届いていないと、いくら肌やメイクを綺麗に仕上げても、それを飾る額縁のせいで魅力が半減。

綺麗な絵も、綺麗な額縁に入れた方が良さが際立ちます。顔も、綺麗な髪という額縁で装飾してあげると効率良く垢抜けられるのです。

[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]顔の横に常にくっついている髪は一番のアクセサリーであり、顔を装飾する額縁です！[/btk_sh_bgc_text]

では、実はヘアケア苦手なみりん（美容オタク）が厳選した、髪を綺麗にするためのおすすめの品やサロンを紹介していきます！

みりんが超厳選！おすすめホームケアアイテムたち

みりん的おすすめホームケア、シャントリ部門は花王のTHE ANSWERです。

花王のヘアケアの歴史が物凄く長くて、なんと100年！！長年のヘアケア研究からたどり着いた、美髪5大必須成分をふんだんに盛り込んだのがこのTHE ANSWERなのです。

サロン業界の方から聞いたのですが、この値段でここまですごいもの出されたら正直困るかも…のレベルですごいそう。このシャントリを使い始めてから、ヘアケアをそこまで色々しなくても髪が綺麗な状態のままになりました。コスパ◎です！！

みりん的おすすめホームケア、スペシャルケア部門は花王 meltのクリーミーメルトパウダーです。

頭皮の臭いが気になったり、ヘアケアしすぎてなんだか髪がベタついて重い…!

なんてお悩みを持つ方、お持ちのシャンプーにこのパウダーを混ぜて使ってみてください！蓄積された汚れがごっそり落ちて、髪も頭皮もふわっふわに。私は月に1回ほど使っています。頭皮クレンジング習慣、おすすめです。

みりん的おすすめホームケア、美容機器部門はrefaのビューテックヘッドスパです。

もう長いこと使っているのですが、頭皮の凝りをほぐすと髪が健康になる気がします。

頭皮は顔とも繋がっているので、髪だけではなく顔の凝りも取れて、くすみもましに。お風呂上がりにスイッチをオンするだけで、まるでヘッドスパに来たかのよう。ご褒美気分でケアできるのでおすすめです。

みりんが足繁く通うおすすめサロン

自分でケアしつつ、サロンにも通うとワンランク上の美髪と健康な頭皮を目指せるはず。私が実際に通ったなかで厳選したサロンをご紹介します。

みりん的おすすめ美容室（日本）部門はSHIMA青山の宮本えりさんです。

(宮本英里さんinstagram)

とにかくカットが上手い！！ショートからロングまで、どの長さの時もしっかり扱いやすく切ってくれます。

カットが上手いと毎日のスタイリングがさくっと決まるから、アイロンなど熱を通す時間も短くなり、痛みづらくなります。えりさんのところに通い始めてから、朝髪型が決まらないというストレスから解放されました。

しかも何が良いって、骨格をしっかり見極めてくれるところ。私はハチが張っているので、その部分にはレイヤーを入れず、耳あたりから短い毛を増やしていった方が良いそう。おでこも広いので、前髪が長い状態の時であっても、再度の毛はすこしだけ短くしてあげるのが良いそうです。

こんな感じで、その人が一番輝ける髪型を探してくれます！信頼できる美容師さんです。

みりん的おすすめ美容室（韓国）部門はカンナムにあるmore hairのボラムさんです。

(ボラムさんinstagram)

韓国在住の美的ライターさんの髪型がいつも可愛くて！通っている美容院を教えていただいたらこちらでした。

ボラムさんはとにかく似合わせが上手いです！！

韓国っぽく、ショートで、なんかいい感じで！！

これだけで、めちゃめちゃ可愛くしてくれます。カットでここまで色んな人に褒められたの初めてなくらい、周りからの評判が良かったです。

数ヶ月に1回は、韓国まで切りにいきたいくらい。最近家のソファが好きすぎて腰が重い私ですらそう思うほど、ボラムさんのカットは最高です！！

みりん的おすすめサロン、ヘッドスパ部門は青山にあるPalm Houseです。

(Palm House instagram)

美容オタクの友人に教えてもらって通い始めたサロン。2年弱通っていますが、こんなにも気持ちの良いヘッドマッサージは初めてです。

まず目周りの疲れをほぐすマッサージから始まり、頭皮クレンジングをしながら、頭、首筋、肩をしっかりめにマッサージ。シャンプー中もずっとマッサージしてくれます。

環境変わると寝れない私ですら、施術中は毎度爆睡。終わったあとは頭皮ふわっふわ。疲れの取れ方も素晴らしいです。

頭皮ケアしたい方はもちろん、日々頑張っている民は全員行ってほしいです！！

以上、「垢抜けプロジェクト」第二弾では、「髪」について解説しました！少しでも参考になれば幸いです。次回は「肌」についてです！お楽しみに！！