　20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万2220円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては771.1円安。出来高は7946枚となっている。

　TOPIX先物期近は3585.5ポイントと前日比36.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は40.1ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52220　　　　　-580　　　　7946
日経225mini 　　　　　　 52225　　　　　-580　　　146257
TOPIX先物 　　　　　　　3585.5　　　　 -36.5　　　　7525
JPX日経400先物　　　　　 32280　　　　　-280　　　　 418
グロース指数先物　　　　　 710　　　　　　-9　　　　1426
東証REIT指数先物　　　　　2006　　　　　　-7　　　　　17

