日経225先物：20日22時＝580円安、5万2220円
20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万2220円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては771.1円安。出来高は7946枚となっている。
TOPIX先物期近は3585.5ポイントと前日比36.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は40.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52220 -580 7946
日経225mini 52225 -580 146257
TOPIX先物 3585.5 -36.5 7525
JPX日経400先物 32280 -280 418
グロース指数先物 710 -9 1426
東証REIT指数先物 2006 -7 17
株探ニュース