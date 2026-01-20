2026年1月21日（水）から、創業96年の『株式会社壺屋総本店』が手掛けるチョコレートブランド『RAMS CHOCOLATE（ラムズ チョコレート）』にて、北海道・倶知安町の熟成じゃがいもを使用したチョコレート『倶知安ちょこいも』が登場します。

『RAMS CHOCOLATE』は、日本人ショコラティエの村本賢亮とフランス人デザイナーのデボラ・マリノが手掛けるチョコレートブランド。“北海道の魅力を世界へ”という想いを胸に、土地の素材や歴史、人々とコラボレーションを重ねながら、“チョコレート×デザイン”という新たな表現を追求しています。

『倶知安ちょこいも』は、北海道・倶知安町で熟成じゃがいも『五四◯（ごーよんまる）』を手がけている本間浩規氏とコラボレーションしたチョコレート。雪室貯蔵で540日間熟成させたじゃがいも『五四◯』は、デンプンの糖化作用により甘味が増し、コクが強いのが特徴です。

そんな『五四◯』を真空フライ加工した野菜菓子『倶揚げ』とキャラメル風味のチョコレートを混ぜ合わせ、中には、江丹別（北海道旭川市）の青いチーズのガナッシュとセロリ塩が閉じ込められています。

詳細情報

倶知安ちょこいも

価格：1袋 4粒入 2,000円

販売場所：北海道旭川市忠和5条6丁目5-3 壺屋き花の杜

販売日：2026年1月21日（水）から

北海道Likers編集部のひとこと

『五四◯』を真空フライ加工した野菜菓子『倶揚げ』がお菓子とコラボレーションするのは史上初なんだとか！

じゃがいもの保存袋をイメージしたパッケージも可愛い♡

『丸井今井札幌本店』の催事場で2026年2月4日（水）から15日（日）まで開催される『札幌丸井サロンドショコラ』にも出店予定なので、こちらも併せてチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

