STVニュース北海道

写真拡大 (全7枚)

大寒の１月２０日は「シマエナガの日」です。

札幌市内では様々な形でかわいいシマエナガの姿を楽しむことができたようです。

マフラーを巻いたシマエナガがのったパフェに、仲良く寄り添うシマエナガ団子が可愛らしいシフォンケーキ。

札幌市内のホテルで提供されているのは、スイーツ７種にメインディッシュ３種などのシマエナガランチセットです。

（京王プラザホテル札幌　神山裕維さん）「北海道の冬景色をイメージし、テーマカラーをホワイトとブルーにしました。アクセントにピンクをちりばめて、ゆめかわいい色合いに仕上げました」

１年でもっとも寒いとされる大寒の１月２０日は、シマエナガの日となっています。

こちらのホテルではシマエナガにちなんだランチセットを提供しています。

こちらはシマエナガのミルクゼリー。

プルプルっと揺れている姿を動画に撮って楽しんでもらおうと、ゼリーのかたさにもこだわった１品です。

（向山記者）「プルプル揺れて愛らしい目で見つめられると食べづらいですが…いただきます。ミルクゼリーにイチゴの練乳が合っておいしい」

楽しめるのはスイーツだけではありません。

シマエナガの足跡についていくと…

シマエナガに囲まれ宿泊できる２部屋限定の「シマエナガルーム」が現れました。

３月までの予約はすでに半分ほどがうまっていて、リピーターも多いといいます。

シマエナガが楽しめるのはこちらの神社でも・・・

（向山記者）「札幌市内の神社です。こちらではきょう限定であるものがいただけるんです。それが…かわいい、シマエナガの御朱印なんです」

札幌市東区の札幌諏訪神社では、シマエナガの日限定でシマエナガ３羽が顔をのぞかせる御朱印が登場。

朝から多くの人が訪れていました。

（訪れた人）「この御朱印をもらいたくて来ました。３羽いるところが仲良しファミリーみたいでかわいい。また来年以降も続けていただけると嬉しいです」

（訪れた人）「１０枚あります。知り合いの分も。良かったです」

御朱印は１月２０日限定ですが、シマエナガのお守りやおみくじは常時買うことができます。

ふわふわとしたかわいらしい見た目がわたしたちに癒しを届けてくれるシマエナガ。

シマエナガを目当てに多くの人が各地に集まる一日となったようです。