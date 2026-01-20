お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が20日、カンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。衆院解散を表明した19日の高市早苗首相の会見について私見を述べた。

吉田は、「僕も6時から見てたんですけど、僕はすごいよかったなと思って」と切り出した。

「『直接選ばれたわけではない』っておっしゃっていたじゃないですか。日本はそういうシステムやから。自民党の中にもすごい幅広い層の支持者の方がおられて。自分がやりたいのは、何点か絞っておっしゃって『これです』と。『さあ、改めて考えてください』ということを明示してくれたから…」と回顧。

「やりそうにない人が言ったのでは何も心にこないけど、（高市首相が）それをおっしゃった時に、街中のガソリン代がもう安くなってる風景とか、トランプさんとの外交のあのシーンとか、韓国の大統領とドラムたたいてはるところとかが、バッとフラッシュバックしてきて、ちょっと泣いてしまいそうに…」と感動したことを打ち明けた。

続けて、「ちょっと私的なことでイライラしてたから、泣くまではいかなかったんですけど。ちょっと昼間、その日…」と話が脱線しかけたところで、MCの青木源太（42）が「その話はいいです」と苦笑しながら制止していた。