【ユニクロ新作】待ってたーーッ！ 40・50代におすすめ♡「シャレ見えアウター」

羽織りが必須の今の時期、各ブランドからも続々と新作が登場中。ミドル世代がこれから買うなら、カジュアルながらもきれい見えが狙えるアイテムを選んでみて。今回紹介するのが、【ユニクロ】から登場した新作のアウター。すっきりとしたノーカラーや、着まわし力が高いショート丈など、デイリーコーデの相棒になりそうなアウターをピックアップしました。

2通りのデザインが楽しめるキルティングジャケット

【ユニクロ】「パフテックノーカラージャケット」\5,990（税込・セール価格）

すっきりとしたノーカラーのデザインが上品で、カジュアルながらも大人っぽく着られそうなジャケット。保温性のある中綿入りのアウターは、寒さが厳しい今の時期にぴったり。公式サイトによると「襟を折り込んでボタンで留めればVネックとしても着用可能」とのことで、気分に合わせてアレンジができる優れもの。オリーブ・ブラック・ネイビーというシックな色展開も、ミドル世代には魅力的。

着まわし力◎ すっきり着られるショート丈のコート

【ユニクロ】「ステンカラーショートコートリラックスフィット」\8,990（税込）

幅広いボトムスと合わせやすく、きれいめにもカジュアルにも振りやすいショート丈のコート。ボディラインを拾いにくいシルエットなので、体型カバーが期待できます。「冷たい風を防ぐ、防風フィルム入り」（公式サイトより）なので、しっかり防寒も叶いそう。清潔感があって好印象が狙えるベージュのほか、クールで大人っぽい雰囲気をまとえそうなブラックも展開。

