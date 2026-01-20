「癒される♡」「相性良い！」【スタバ】冬に楽しみたい「ティーラテ」カスタム

寒さが厳しい冬は、茶葉の香りとミルクの甘みに癒される【スターバックス】の「ティーラテ」がおすすめです。好みで選べる茶葉とミルク・シロップの組み合わせで仕上がるティーラテは、ひと口飲むたびに体も心も温めてくれそう。そこで今回は、冬におすすめなティーラテカスタムを紹介します。

はちみつのやさしい甘みがじんわり沁みる

ハニーミルクティーは「イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ」がベースのカスタム。カスタム方法は、シロップを「バニラシロップに変更」して「はちみつ10周追加」するだけです。カスタムを紹介してくれた@stb_____gramさんも「バニラの香りで癒される」と絶賛。はちみつの量は、好みに合わせて増減するといいかも。

爽やかどうしの組み合わせは相性抜群！？

アロマティックな香りが特徴の「ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ」に「ゼンブミルク」と「シトラス果肉を追加」で完成するのが、シトラスウーロンのカスタム。ウーロンティーもシトラス果肉も爽やかさが特徴のため、@stb_____gramさんによると「相性抜群」なんだそう。甘党であれば、はちみつを加えるのもおすすめのようです。

【スターバックス】の「ティーラテ」は、茶葉によって香りも味わいも違うので、茶葉の特徴に合わせてカスタムすると新しい美味しさを発見できそう。今回紹介したカスタムは、年中オーダー可能なため、ぜひ気軽に試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる