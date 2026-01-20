GLEATは20日、「G PROWRESTLING Ver.101」(新宿FACE)を開催。セミファイナルではMICHIKO率いるGLEAT軍とおよそ２年ぶりの参戦となるウナギ・サヤカ率いる「ぱぱぱ令和パーティー」が女子8人タッグマッチで激突。試合はウナギが相手の誤爆を誘って快勝を飾った。

昨年12月30日の新宿大会で「ぱぱぱ令和パーティー」の参戦が発表された。参戦発表VTRでウナギは「このぱぱぱ令和パーティーで乗り込んでやるからな！覚悟しろ！」と宣戦布告した。

この日は、MICHIKO、まなせゆうな、ちゃんよた、小橋マリカの「GLEAT軍」とウナギ・サヤカ、笹村あやめ、花穂ノ利、羽多乃ナナミの「ぱぱぱ令和パーティー」が女子8人タッグマッチで激突した。

「ぱぱぱ令和パーティー」はユニット全員で新宿のリングに現れた。試合は一進一退の展開に。最後はウナギがちゃんよたと小橋の誤爆を誘って、およそ2年ぶりのGLEATのリングで勝利を飾った。

バックステージでもウナギは「GLEAT軍なんて即席だから誤爆して負けるんじゃないの！？」と挑発。「MICHIKOがGLEATできてないのは最初からわかっていたこと。お客さんがいなくなるのも、選手がいなくなるのもそういうことだろ！？どれだけデカい声で“グレートしようぜ！”と言っても、根っこの厚さがぱぱぱ令和パーティーと全然ちげぇんだよ！」と指摘した。

そして「これからぱぱぱ令和パーティーはいろんなところに乗り込んで、2026年、一番盛り上げるユニットになること間違いない」と宣言した。