◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）

女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが正式に決まった高梨沙羅（クラレ）は、合計１８１・１点で１０位だった。

強風で試合開始が約２時間遅れるなど難しいコンディションの中、１本目が８７・５メートルの１８位と出遅れた。「１本目は横の方に流された。横の、サイドゲートから出なかっただけよかった」と回顧。切り替えて臨んだ２本目は、９１メートルと飛距離を伸ばして１０位に順位を上げた。高梨は「２本そろえられなかったのはとても悔やまれる試合になったけど、２本目切り替えて挑めたのは一つ、うまくいった」とうなずいた。

この日、確実としていた五輪代表に正式に内定。１４年ソチ大会から４大会連続となる。１８年平昌大会の銅メダリストは「４度目の五輪の舞台に立てるというところで、今まで３回の五輪全てに思い出がある。ターニングポイントになっている」。２２年北京大会は、混合団体でスーツの規定違反で失格という失意も味わった。高梨は「４年というスパン全てをかけて投じていると思うし、自分の全てをそこでぶつけられるように頑張って行きたい。ターニングポイントになるのは間違いないので、そこで何を感じられるか、今からとても楽しみ」と語った。

２１日は蔵王大会２戦目、そして札幌でのＷ杯と国内での連戦が待つ。目指すは今季初のＷ杯表彰台。高梨は「引き続き、スタートの乗り込みのところや、テレマーク姿勢は力を入れていきたい。テークオフから、空中の質もあげていきたい」と見据えた。