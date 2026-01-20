あの笑顔が忘れられない。ダイワメジャーといえば、真っ先に思い浮かぶのが主戦だった元騎手の安藤勝己さんだ。０６年春から主戦となり、０７年の引退までコンビでＧ１・４勝。その０６年末の有馬記念直前にインタビューした時だった。「俺のすごい好きなタイプなんだよ。ガツンと行っても最後まで止まらない。瞬発力勝負にしないように少し強引でも、速いペースで行った方がいい」。特徴を最大限に生かすため、常識の枠にとらわれない“肉を切らせて骨を断つ”先行策。手の内に入れた名手が皐月賞馬をよみがえらせた。

この特徴は子供たちにも受け継がれた。産駒のデビューは１１年。多くは５３０キロ前後あった父のＤＮＡが透けて見えるような筋骨隆々の馬体だった。１２年のＮＨＫマイルＣで初年度産駒ながらＧ１タイトルを手にしたカレンブラックヒルを始め、アドマイヤマーズやメジャーエンブレムなど１９年までにＧ１を勝ったのべ８頭中、７頭が４角で４番手以内。８頭中、上がり３３秒台を出していたのは２頭しかいなかった。最後まで末脚を絞り出すように踏ん張り通す子供たちが多かった。

息の長い種牡馬生活で１５世代が走り、産駒は歴代１１位の１３６５勝。ただ、この勝利数は数字以上の価値があると思う。産駒がデビューした１１年、いや、現役時だった０３〜０７年あたりも日本競馬はディープインパクトを中心とした“軽さ”が重要視されていた。それとは全く正反対の“力強さ”を武器にしながらも現役時代にＧ１・５勝、子供たちが歴代１１位の勝利を挙げたことは高いポテンシャルを物語っている。

２、３歳馬のＰＯＧ取材では「ダイワメジャーっぽい」という表現をよく聞いた。それは早い時期から活躍が見込めそうで、がっちりとした馬体の持ち主という意味。その特徴が代名詞になる馬も多くはいない。時代に逆行しながらも、数字以上の存在感を放ち続けた２５年間。その足跡は日本競馬の大事な１ページとなっている。（山本 武志）