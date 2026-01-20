「M-1」王者・たくろう赤木裕、結婚発表 妻が「M-1」決勝観覧当選していた「チラチラ見てましたし」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）が、1月20日放送の日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にて結婚を発表した。
これに対し赤木は「（相方に）言うタイミングなくて」と言いつつ、妻とは「2年くらい一緒に住んでて」と告白。「M-1」の会場には、偶然当選した妻が観覧していたといい「チラチラ見てましたし、隣の変な人と喋ってて『何か喋ってる』って思ってました」と当時の心境を語った
◆赤木裕、結婚発表
結婚についての話題が振られた2人。きむらバンドは「してないですね」ときっぱり否定したが、「赤木くんも？」と聞かれると、赤木は最初口ごもりながら「8月に結婚しまして」と発表した。
きむらバンドは「僕も知らなくて」と切り出し、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」優勝時に密着された際のエピソードを披露。赤木は自宅を撮影してもいいか尋ねたスタッフに対し「奥さんがいるんで」とサラリと発言したのを聞き、「4ヶ月後くらいに僕も知ったんです」と打ち明けた。
◆たくろう「M-1グランプリ2025」王者に
たくろうは、2016年に結成。「M-1グランプリ2025」にて過去最多の1万1521組の中から21代目王者に輝いた。（modelpress編集部）
