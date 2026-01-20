今、クッキーに求められているのが“満足感”。「クッキー1枚を食事代わりに」という需要も高まるなか、セブン-イレブンがレジ横にあるホットスナックコーナーで販売し始めているのが、やはりクッキーなのです。

大きくてしっとり アメリカンクッキーが人気！

東京・港区のアメリカンスイーツ専門店「HUDSON MARKET BAKERS」。にぎわう店内には、大きくてしっとりとしたアメリカンクッキーが並んでいます。

ベーカーズエディション 大坪ほまれ 代表

「毎年毎年、クッキーの売り上げが、数パーセントだが増えてきている」

一番の人気は「ブルックリンチョコチャンク」（450円）。中にはチョコレートがたっぷりと入っていて、温めるとよりトロっとした味わいが楽しめるといいます。

お客さん

「割と日本では少ないアメリカンな味。パンチが効いているというか、ドーンと体に来る美味しさです」

お客さん

「あまり甘すぎないけど、食べた後満足感がある」

クッキーを食事代わりに? 1枚“1000kcal超”で満足感＆背徳感

今、クッキーに求められているのが“満足感”。

「クッキー1枚を食事代わりに」という需要も高まるなか、セブン-イレブンがレジ横にあるホットスナックコーナーで販売し始めているのが、やはりクッキーなのです。

「お店で焼いたチョコクッキー」（200円）は、直近約10センチの大きなクッキーです。カロリーは、なんとご飯2杯分を超える494kcal。

セブン-イレブン商品本部 櫻井宏子さん

「（1枚）約500kcalということで、背徳感がありながら、自分へのご褒美として食べていただいている」

さらに、この“背徳感”を大きく打ち出しているのが「GUILTY'S」。

直径約13センチの「スモアチョコクッキー」（800円）は、なんと1000kcal超え。クッキーの上には板チョコ。そして驚くなかれ、中にはマシュマロが入っています。

「まだ俺はいけるのか」自分を試す？“背徳グルメ”

出水麻衣キャスター:

背徳感があるグルメはやはり写真に撮っても映えますし、多くの方が注目するのも共感できます。



ただ、我々世代は、なかなか手に取る勇気が出ませんね。

井上貴博キャスター:

正直、背徳感を求めるよりも体の健康を求める年齢になってきたので、そんなにドカ食いはしません。



ただ、「まだ俺はいけるのか」と自分を試すということで、ときどき家系ラーメンは食べに行きます。

出水キャスター:

私の背徳グルメはカレーラーメンです。豪快にすすりたい日もたまにはあります。