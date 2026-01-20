2.5次元タレントグループ・シクフォニが18日、2026年の春に『SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE-』を開催することを発表しました。

2025年10月に初の3Dライブを全編無料配信したシクフォニ。この3Dライブとリンクした実地ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催し、総動員数3万6000人を記録しました。

今回発表された2ndライブツアーは4月25日（土）、26日（日）福岡国際センターからスタート。5月2日（土）、3日（日）に宮城・ゼビオアリーナ仙台、そしてツアーファイナルを迎える5月5日（火・祝）、6日（水・休）の神奈川公演は、シクフォニ史上最大規模の会場となるＫアリーナ横浜（動員数2万人）での2days公演。

3都市6公演あわせて約6万人を動員する予定で、シクフォニがこれまで積み重ねてきた活動の到達点であると同時に、新たなステージへと踏み出す象徴的な公演になるということです。

■ツアータイトル『RAGE』に込められた“抑えきれない激しさ”

ライブツアーのタイトルに掲げられた『RAGE』。激怒、憤怒、そして抑えきれない激しさを意味する言葉となっていて、ライブキービジュアルでは、シクフォニメンバーそれぞれがこの言葉を体現するかのような強烈な感情を宿した表情を見せ、これまでにない一面を打ち出しています。

ツアーロゴに描かれている『RAGE』の文字は、ハートをかたどっているようにも見えるデザインとなっていて、怒りや激しさによって鼓動を早める心臓を想起させます。感情が爆発する瞬間の美しさと危うさ、その両面を視覚的に表現したビジュアルは、本ツアーの世界観を強く印象づけるものとなりました。

また今回のツアーは「燃え上がれ そして激しくあれ＿＿＿。」がキャッチコピー。この言葉には、ステージ上のシクフォニだけでなく、会場に集うすべての観客を巻き込み、感情を解き放つ空間を創り上げるライブをお届けするという思いが込められています。

■“誇張しすぎた”シクフォニメンバー ザコシショウが熱演

ライブの告知映像は“ただの告知”にとどまらず、毎回お笑い芸人が登場し話題に。過去には、ゴー☆ジャスさん、コウメ太夫さん、スギちゃん、ダンディ坂野さんが出演。今回の映像には、ハリウッドザコシショウさんが登場し、『誇張しすぎたシクフォニメンバー』を演じながら、それぞれのキャッチコピーを“誇張バージョン”で披露し、強烈なインパクトを残しました。

さらに、映像内では1stオリジナル曲『J0KER×JOK3R』を誇張ダンスで披露する場面も盛り込まれ、ザコシショウさんの芸風とシクフォニの世界観が融合した“唯一無二のエンターテインメント映像”に仕上がっています。

ライブツアー開催にあたりSNSでは「Ｋアリすごい」や「ビジュかっこいい」などの声に加えて、「ザコシ面白すぎ」、「めちゃオモロ」などと異色コラボに盛り上がるファンの姿が多く見られました。