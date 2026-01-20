中国メディアの第一財経は19日、中国に進出している日系自動車メーカー3社のうち、販売台数が増加したのは1社のみだったと報じた。

記事は、「トヨタ自動車は同日、2025年度の中国市場における販売総数が178万台を超え、前年比で増加（0．2％）したことを正式に発表した」と報道。24年の販売台数は177万6000台で前年比6．9％減だったことを伝えた。

また、日産の中国での年間販売台数は65万3000台で前年比6．3％減となり、18年のピーク時からは約60％の大幅減となったと紹介。日産は中国市場での販売台数が7年連続で減少していると伝えた。

さらに、「ホンダの状況も厳しい」と指摘し、「25年のホンダの販売台数は64万5300台で前年比24．3％減となった。20年のピーク（162万7000台）から5年連続の減少となった」とした。

記事は、中国自動車工業協会の統計データを引用して、中国の25年の自動車販売台数が3440万台に達したことに触れた上で、「日系大手3社の中国での販売台数は合計約308万台で、市場シェアは9％に満たなかった」と報じている。（翻訳・編集/北田）