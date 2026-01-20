「国宝級に可愛いすぎる」白石麻衣、マネージャー撮影の透明感あふれる姿に反響「どこからみても美しすぎる！」
俳優の白石麻衣さんは1月19日、自身のInstagramを更新。“マネージャーカメラ”で撮影されたという美しい姿を披露しました。
【写真】白石麻衣の透明感あふれるショット
1、2枚目はピンクの花びらが散りばめられた床に座り頬杖をついたポーズで、3、4枚目は上目遣いのかわいらしいポーズです。白い肌と透明感が際立つ圧倒的な美しさです。
ファンからは、「可愛い」「素敵すぎる」「四方八方どこからみても美しすぎる！ 神様ありがとう！」「マネさんカメラ神すぎる！」「国宝級に可愛いすぎるし綺麗すぎる！」「リアル女神様すぎる！」「めっちゃくちゃ美しい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「国宝級に可愛いすぎるし綺麗すぎる！」白石さんは「マネージャーカメラ オフショット #2026年カレンダー」とつづり、4枚の写真を投稿。2026年カレンダーのオフショットです。チェック柄のノースリーブワンピースに、青系のマフラーを巻いた春めくコーディネートを披露しています。
2026年カレンダーの告知も2025年12月26日には「2026年もカレンダーを発売させていただきます！」と、カレンダーの販売を告知していた白石さん。コメントでは、「注文済み」「めっちゃ美人」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
