俳優の白石麻衣さんは1月19日、自身のInstagramを更新。“マネージャーカメラ”で撮影された透明感あふれる姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：白石麻衣さん公式Instagramより）

【写真】白石麻衣の透明感あふれるショット

「国宝級に可愛いすぎるし綺麗すぎる！」

白石さんは「マネージャーカメラ　オフショット　#2026年カレンダー」とつづり、4枚の写真を投稿。2026年カレンダーのオフショットです。チェック柄のノースリーブワンピースに、青系のマフラーを巻いた春めくコーディネートを披露しています。

1、2枚目はピンクの花びらが散りばめられた床に座り頬杖をついたポーズで、3、4枚目は上目遣いのかわいらしいポーズです。白い肌と透明感が際立つ圧倒的な美しさです。

ファンからは、「可愛い」「素敵すぎる」「四方八方どこからみても美しすぎる！　神様ありがとう！」「マネさんカメラ神すぎる！」「国宝級に可愛いすぎるし綺麗すぎる！」「リアル女神様すぎる！」「めっちゃくちゃ美しい」と、絶賛の声が集まりました。

2026年カレンダーの告知も

2025年12月26日には「2026年もカレンダーを発売させていただきます！」と、カレンダーの販売を告知していた白石さん。コメントでは、「注文済み」「めっちゃ美人」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)