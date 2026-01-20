100万円安い！ 新たな「“後輪駆動”ステーションワゴン」発表！

2026年1月20日、アウディ ジャパンは「A6 e-tron」シリーズのラインナップ拡充を発表し、同日より販売を開始しました。

新たに「エントリーモデル」と「四輪駆動モデル」が追加されたことで、駆動方式やバッテリー容量の異なるグレード構成を完成させ、ユーザーの用途や予算に応じた選択が可能となりました。

【画像】超カッコイイ！ これが新「“後輪駆動”ステーションワゴン」です！（48枚）

A6 e-tronは、プレミアムアッパーミッドサイズの電気自動車（BEV）で、ポルシェと共同開発した電気自動車専用プラットフォーム「PPE（プレミアム プラットフォーム エレクトリック）」を採用。

空力性能を追求したボディデザインと広い居住空間を特徴としており、2025年7月の発売以来、アウディのBEVラインナップの中核を担っています。

今回追加されたのは、後輪駆動の「A6 e-tron」と、四輪駆動の「A6 e-tron クワトロ」の2グレードで、それぞれにクーペスタイルの「スポーツバック」とステーションワゴンの「アバント」という2種類のボディタイプが設定されています。

新たに追加されたエントリーモデル「A6スポーツバック／アバント e-tron」は、リヤアクスルに電気モーターを配置した後輪駆動モデル。

83kWhの駆動用バッテリーを搭載し、最高出力240kW（約326馬力）・最大トルク435Nmを発揮します。

一充電走行距離（WLTCモード）は、スポーツバックで647km、アバントで617kmとなっており、エントリーグレードながら実用的な航続距離を確保しています。

一方、四輪駆動モデルとなる「A6スポーツバック／アバント e-tron クワトロ」は、前後に計2基の電気モーターを搭載し、システム最高出力340kW（約462馬力）・最大トルク580Nmを発揮。

バッテリー容量は100kWhへと増大され、走行性能の向上とともに航続距離も伸長しました。

一充電走行距離（WLTCモード）はスポーツバックで725km、アバントで697kmを実現しており、長距離移動における利便性が高められています。

両モデルとも、エネルギー効率を高めるための高度な回生ブレーキシステムが採用され、最大220kWの回生能力を持ち、日常的な減速の約95％をカバーするとされています。

また、統合ブレーキシステム（iBS）により、油圧ブレーキと回生ブレーキの配分を前後輪ごとに最適化する制御が行われます。

充電については、150kWの急速充電器を利用した場合、最大135kW（エントリーモデルは最大112.5kW）での充電が可能で、充電残量10％から80％まで約35分で回復します。

また、今回の新モデル発売に合わせ、充電サービスに関するキャンペーンも実施されます。

新車購入者を対象に、アウディやポルシェが展開する急速充電ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス（PCA）」の月額基本料金および都度充電料金が1年間無料となります。

また、両モデルとも国の「クリーンエネルギー自動車導入促進（CEV）補助金」の対象となっており、エントリーモデルで86万円、クワトロモデルで68万8000円の補助金交付が受けられます。

車両価格（消費税込）は、エントリーモデルの「A6スポーツバック e-tron」が881万円、「A6アバント e-tron」が912万円。四輪駆動モデルの「A6スポーツバック e-tron クワトロ」は1125万円、「A6アバント e-tron クワトロ」は1156万円に設定。

ちなみに、これまでA6 e-tronシリーズにおいて最もリーズナブルだったグレード「A6スポーツバック e-tron パフォーマンス」が981万円なので、今回のエントリーモデル導入により100万円安く同シリーズを購入できるようになりました。