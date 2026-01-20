ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子蔵王大会第１日（２０日・山形アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳ１０２メートル、Ｋ点９５メートル）――個人第１９戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表に内定した丸山希（北野建設）が１０１メートル、９２メートル５０を飛び、合計２２２・５点で１か月ぶりとなる今季６勝目を挙げた。

他の五輪内定組は高梨沙羅（クラレ）が１０位、伊藤有希（土屋ホーム）が１１位、勢藤優花（オカモトグループ）が１３位だった。

悪天候に動じず２位に大差

午前中から吹いていた強風がやまず、予選は中止となった。競技開始が予定より大幅に遅れ、宿舎で長時間の待機を余儀なくされた選手たちはバタバタで会場入り。ただ、悪条件の中でも丸山は動じなかった。

１回目、高い飛び出しからヒルサイズに迫る１０１メートルで首位ターン。２回目も好飛躍をそろえ、２位に１５・４点差の完勝で初の五輪代表入りに花を添えた。「日本で勝つことができてすごくうれしい」と笑った。

大けがで出場を逃した２０２２年北京五輪から着実に力をつけ、今季はここまでＷ杯総合２位につけている。世界のトップ選手に成長し、前日の記者会見で宣言した「五輪での目標は金メダル」との言葉はどんどん現実味を帯びていく。

本番が迫る中、ジャンプ一つひとつの重みが増してくる。しかし、本人はいたって自然体だ。優勝インタビューで強さの理由を問われ、「緊張しても自分のジャンプができることかな」と言い切った。（福井浩介）