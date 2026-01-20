「テニス・全豪オープン」（２０日、メルボルン）

女子シングルス１回戦が行われ、元世界ランク１位で、現１７位の大坂なおみ（２８）＝フリー＝は同６５位のアントニア・ルジッチ（クロアチア）を６−３、３−６、６−４で制し、２年連続で初戦を突破した。２時間２２分の激闘を制し、グランドスラムマッチ通算７０勝目を挙げた。

白い蝶があしらわれ、白いベールに覆われたハットを被り、奇抜な形の傘、白いフリルのパンツスタイルで入場。会場は騒然となった。力強いフォアハンドを武器に、第１セットをものにしたが、第２セットはルジッチに反撃を許して、最終第３セットに突入した。

第２ゲームにブレークに成功。しかし、第３ゲームにすぐにブレークバックされた。その後は一進一退の攻防が続いた。第７ゲームをブレークされたが、第８ゲームをブレークバック。最後は１０ゲームでブレークに成功し、決着をつけた。

５年ぶり３度目の優勝を狙う中で苦しみながらもまずは１勝目を挙げた。

勝利の瞬間は満面の笑みで左拳を握って喜びを噛みしめた。試合後のオンコートインタビューでは「サーブがよかった」と笑顔で振り返り、この日の入場ファッションの説明も。デザインはナイキが担当。「モチーフはクラゲ」と明かし、自身の２歳の娘、シャイちゃんが現在、海に興味を持っていることから製作された。傘につけられた蝶は２１年全豪オープンで自身の試合の際に舞い降りた蝶をイメージしていたという。シャイちゃんは帯同しておらず、テレビ電話で会話している。ただ、現在は体調を崩しており「この後に電話すると思います。私が試合に勝ったと聞いて、少しでも元気になってくれれば」と母の顔を覗かせた。