ＧＬＥＡＴ２０日の新宿大会で、Ｇ―ＩＮＦＩＮＩＴＹ王者の石田凱士（３０）、ＫＡＺＭＡ ＳＡＫＡＭＯＴＯ（４３）組がＴ―Ｈａｗｋ（３５）、田村ハヤト（３０）組を下し、初防衛に成功した。

試合は序盤から両軍譲らぬ熱戦となる。中盤、王者組は挑戦者組の分断に成功。Ｔ―Ｈａｗｋに集中攻撃を打ち込んでＫＯ寸前まで追い込んだ。それでも意地を見せる田村に援護に入られて反撃を許す。その間に息を吹き返したＴ―Ｈａｗｋに押し戻されそうになったが、最後は打撃の打ち合いから押さえ込みに来たＴ―Ｈａｗｋに対し、巧みに体を入れ替えた石田が３カウントを奪い、防衛に成功した。

試合後、自ら率いるユニット「ブラックジェネレーション・インターナショナル（ＢＧＩ）」のメンバーとリングを占拠した石田は「メインイベント、勝ったのは俺たちＢＧＩじゃ、オイ。Ｔ―Ｈａｗｋ。お前のことは心底嫌いやし、顔見るだけでぶち殺したくなるけどな、やっぱお前と試合したら楽しいわ。でも、勝ったのは俺や」と勝ち誇る。

すると、次期挑戦者に名乗りを上げたのが、この日ＢＧＩ入りしたばかりのＡＲＡＳＨＩとＪＤリーだ。これを受諾した石田は「このＧＬＥＡＴのリング、俺らＢＧＩで盛り上げる試合するぞ」として２月１１日、後楽園ホール大会でのＶ２戦を宣言した。