¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¡¡°µ´¬£Ö¤Çº£µ¨£¶¾¡ÌÜ¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡Ì´ÉñÂæ¤òÁ°¤Ëà°µ´¬¤Î£Öá¤À¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè£±£¹Àï¡Ê£²£°Æü¡¢»³·Á¡¦¥¢¥ê¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯Â¢²¦¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¡¢¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£°£²¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢´Ý»³´õ¡Ê£²£·¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×£²£²£²¡¦£µÅÀ¤Çº£µ¨£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½Áª¤¬Ãæ»ß¡£ËÜÀï³«»ÏÍ½Äê¤Ï¸á¸å£´»þ£±£µÊ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó£²»þ´ÖÃÙ¤ì¤Î¸á¸å£¶»þ£²£°Ê¬¤«¤é¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£´Ý»³¤Ï£±ËÜÌÜ¤Ç£±£°£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡££²ËÜÌÜ¤Ç£¹£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë´Ý»³¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢º£¤Î¾õÂÖÆÀ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½éÀï¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²·î³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£µ¨£×ÇÕ¸Ä¿ÍÁí¹ç£²°Ì¤Î´Ý»³¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï£²£°Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤ÇÂè£²£°Àï¡¢º£½µËö¤Ë»¥ËÚ¤ÇÂè£²£±Àï¤È£²£²Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê¸ÞÎØ¤Ë¡ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤âÌÀÆü¡¢¤½¤·¤Æ»¥ËÚ¤È°ú¤Â³¤¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£