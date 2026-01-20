◆テニス ▽全豪オープンテニス第３日（２０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２０日＝吉松忠弘】３度目の優勝に挑む世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）が、４大大会センターコート区切りの５０回目の出場を勝利で飾った。同６５位のアントニア・ルジッチ（クロアチア）に６−３、３−６、６−４のフルセットで勝ち、全豪１回戦のセンターコート試合で、６勝１敗の強さを見せた。

最後、マッチポイントをバックのストレートで決めると、思わず笑顔をかみしめ、両手でガッツポーズだ。「最も好きな大会。すごく勝ててうれしい」。クロスを軸とするストロークで、先にストレートに展開される切り返しで、大苦戦に陥った。しかし、最後は、武器のサーブとパワーで、何とか振り切った。

毎年のように、登場から衣装で度肝を抜いた。つばと長いベールのようなものが付いた白い帽子をかぶり、白い傘をさし、ウェアの下には白いレースをあしらったヒラヒラしたパンツのような衣装をまとい、まるで新婦のような装いで現れた。

帽子をとり、パンツ状の衣装を脱ぐと、今度は袖部分に白いフリルが付いた上着を羽織ってアップを開始。試合中に着用した、緑ベースのワンピースにもレースのようなものが縫い付けられており、動くたびにヒラヒラと揺れた。「くらげをイメージした」。

４大大会のセンターコートは区切りの５０回目。全豪は２０回目で、２０２３年に欠場した以外は、２０１９年からの１回戦７試合はすべてセンターコート。それも１敗しかしていない相性のいい開幕センターで、勝利をたぐり寄せた。

◆大坂なおみの４大大会センターコート・メモ 大坂なおみが４大大会のセンターコートで戦ったのは５０回。３５勝１５敗の成績だ。最初が２０１６年全豪３回戦対アザレンカ戦で敗退した。全豪は２０回目のセンターで１６勝４敗。全豪の開幕戦（１回戦）は、２０２３年大会に産休で欠場したのをのぞき、出場した大会では２０１９年から７大会連続センター出場で、６勝１敗と無類の強さを誇る。