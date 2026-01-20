◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）

女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが正式に決まった丸山希（北野建設）が、合計２２２・５点で優勝し、今季６勝目を上げた。

列島に最強寒波がおそうなかでも今季ここまで５勝を挙げブレイクしたニューヒロインには関係ない。１回目に力強く飛び出すとヒルサイズに迫る１０１メートルの大ジャンプで首位に立った。２回目も９２・５メートルと安定して飛距離を飛んで、Ｗ杯ランキングトップ１０全員がそろった試合で貫禄勝ちした。

４年越しの五輪代表だ。２２年北京五輪が控えた２１年の全日本選手権。着地で転倒し、左膝全十字靱帯（じんたい）損傷などの大けがを負い五輪出場を逃した。

２４〜２５年シーズンまではその恐怖心もあってか結果に結びつかなかったが、めまぐるしく変わる蔵王でＷ杯個人総合２連覇中のニカ・プレブツ（スロベニア）ですら失速するなか、恐怖心を振り払っての勝利には意味がある。五輪での金メダルが現実味を帯びてきている。「緊張しても自分のジャンプができるようになった。（五輪に向けて）弾みをつけられたいいなと思うので、この後も続く、明日（２１日）、そして札幌とまた引き続き自分のジャンプが出せるように頑張ります」とニューヒロインは先にある大舞台を見据えていた。

４度目の五輪代表が決まった高梨沙羅（クラレ）は１０位、伊藤有希（土屋ホーム）は１１位タイ、勢藤優花（オカモトグループ）が１３位だった。