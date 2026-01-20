本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/20
EUR/USD
1.1540（5.46億ユーロ）
1.1555（5.10億ユーロ）
1.1600（8.24億ユーロ）
1.1650（11.0億ユーロ）
1.1715（12.0億ユーロ）
1.1725（7.30億ユーロ）
1.1750（9.37億ユーロ）
USD/JPY
155.00（18.0億ドル）
158.00（6.69億ドル）
159.00（7.58億ドル）
160.00（10.0億ドル）
GBP/USD
該当なし
ユーロドルは1.1715、1.1725、1.1750と現行水準付近に設定集まる、ドル円は158.00に中規模の設定、ポンドドルは特段の設定なし
1/20
EUR/USD
1.1540（5.46億ユーロ）
1.1555（5.10億ユーロ）
1.1600（8.24億ユーロ）
1.1650（11.0億ユーロ）
1.1715（12.0億ユーロ）
1.1725（7.30億ユーロ）
1.1750（9.37億ユーロ）
USD/JPY
155.00（18.0億ドル）
158.00（6.69億ドル）
159.00（7.58億ドル）
160.00（10.0億ドル）
GBP/USD
該当なし
ユーロドルは1.1715、1.1725、1.1750と現行水準付近に設定集まる、ドル円は158.00に中規模の設定、ポンドドルは特段の設定なし