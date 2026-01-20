タレント・フィフィ（49）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。飲食店で大声を出しながら配信を行った件について謝罪した。

フィフィはほかに客がいる飲食店で「ふざけんなよ、このヤロー!」などと大声を出す様子を配信し、批判の声が上がっていた。この件について「辛い感情をコントロールできず、スペース配信をして、醜態を晒し不快にさせた事をお詫びします。その後身体を十分に休め、気持ちも落ち着きました」と謝罪。

「動画の中の暴言は決して日本に対するものではなく”私を苦しめる者”への想いから出てしまった言葉であるとをご理解下さい…とても耐えられるものではありませんでした」

また「この歳になって人生の勉強をするなんて、本当に情けないですが…私はこの先も、自分の気持ちに正直でいたいです。それをたとえ、世間からピュアだと馬鹿にされても、真っ直ぐな気持ちは捨てたくはありません」とし「ただ、同じ失敗を繰り返さないためにも、この辛い経験を糧に、今更ながら、ちゃんとした大人として成長しなきゃと痛感しております」と反省をつづっていた。