ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢µã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ÖÃí¼Í¤âÂ´¶È¼°¤â°úÂà»î¹ç¤Ç¤â¡Ä¡×¡¡»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡Ö¿´Â¡¤â¶ÚÆù¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¥ª¥®¥ã¡¼¤Î»þ¤·¤«µã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥µ¥¤¥º´¶¡ª¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡õ¹ÔÄê·®´ÆÆÄ
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤«¤é´Õ¾Þ¸å¤Ëµã¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Öµã¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µã¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÞ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öµã¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ª¥®¥ã¡¼¤Î»þ¤·¤«µã¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£Ãí¼Í¤âÂ´¶È¼°¤â°úÂà»î¹ç¤Ç¤âµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡Ö¿´Â¡¤â¶ÚÆù¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÔÄê´ÆÆÄ¤ÏÀÄÌÚ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÀÄÌÚ¤¬¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ºÙ¤¤¶âÂ°ËÀ¤ò»Ø¤ÇÃÆ¤¤¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ±Â²³Ú´ï¡Ö¥«¥ê¥ó¥Ð¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤Ï¡¢Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ËÄï¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÎø¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¡£°¡»Ò¤â¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¡¢¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼æ¤«¤ì¤¢¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥µ¥¤¥º´¶¡ª¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡õ¹ÔÄê·®´ÆÆÄ
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤«¤é´Õ¾Þ¸å¤Ëµã¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Öµã¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µã¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÞ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÀÄÌÚ¤¬¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ºÙ¤¤¶âÂ°ËÀ¤ò»Ø¤ÇÃÆ¤¤¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ±Â²³Ú´ï¡Ö¥«¥ê¥ó¥Ð¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤Ï¡¢Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ËÄï¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÎø¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¡£°¡»Ò¤â¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¡¢¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼æ¤«¤ì¤¢¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£