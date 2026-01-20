¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÎÂç³èÌö¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©¡¡¸ÅÁã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë½Ð±é
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¸ø¼°YouTube¡ÖBsTV¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖBsºÂÃÌ²ñ2025¡×¤Ç23Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿T¡½²¬ÅÄµåÃÄ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡¢°¤ÉôæÆÂÀ¡¢½¡Í¤Ëá¤È·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Îº£Ç¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¦Åê¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½é¤á¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ç1Ç¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂç³èÌö¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»äÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ï£³²ó¤°¤é¤¤°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ç¡¢¾ì½ê¤â¤É¤³¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê²È¤¬¹ç¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¿Í¤Î²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¤·¤ÆÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Î°ã¤¤¤Ë¤â½ç±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇÛµå¤â¤³¤Ã¤Á¤ÎÍýÏÀ¤È¸þ¤³¤¦¤ÎÍýÏÀ¤Ï°ã¤¦¤·¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢°Õ»×¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜ¾ë¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡£ÌîµåÄÒ¤±¤ä¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£