　AFC U23アジアカップは20日に準決勝を行い、U-23韓国代表はU-21日本代表と対戦する。日本時間午後8時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　韓国はE-1選手権でA代表デビューを飾った“背番号10”MFカン・サンユンがグループリーグ初戦の負傷で離脱。苦しい台所事情のなかで、準決勝に進出した。準々決勝から中2日で先発の変更は無し。カターレ富山に加入する“ロス五輪世代”FWキム・テウォンも引き続きベンチスタートとなった。

　予想布陣は日本と同様に4-3-3の布陣。GKはホン・ソンミン、4バックは左からDFチャン・ソッカン、DFシン・ミンハ、DFイ・ヒョンヨン、DFイ・ゲオンヒ。アンカーはMFキム・ドンジン、インサイドハーフは左がMFペ・ヒョンソ、右がMFカン・ミンジュン。前線3人は左からMFキム・ヨンハク、FWベク・ガオン、MFカン・ソンジンが並ぶとみられる。

　また、前日会見を風邪で欠席したイ・ミンソン監督は無事復帰し、ベンチ入りしている。

[韓国]

先発

GK 21 ホン・ソンミン

DF 5 イ・ヒョンヨン

DF 22 チャン・ソクファン

DF 23 シン・ミンハ

MF 3 ペ・ヒョンソ

MF 19 イ・ゴンヒ

MF 2 カン・ミンジュン

MF 8 キム・ドンジン

FW 7 カン・ソンジン

FW 15 ペク・ガオン

MF 17 キム・ヨンハク

控え

GK 1 ムン・ヒョンホ

GK 12 ファン・ジェユン

DF 4 チョ・ヒョンテ

DF 20 パク・ジュンソ

MF 6 イ・チャンウク

MF 13 キム・ドヒョン

MF 16 キム・ハンソ

FW 9 キム・テウォン

MF 11 チョン・ジフン

FW 14 チョン・スンベ

FW 18 チョン・ジェサン

監督

イ・ミンソン

(取材・文　石川祐介)