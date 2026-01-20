日韓戦に臨むU-23韓国代表、富山加入の“ロス五輪世代”FWがベンチスタート…中2日で先発変更なし
AFC U23アジアカップは20日に準決勝を行い、U-23韓国代表はU-21日本代表と対戦する。日本時間午後8時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
韓国はE-1選手権でA代表デビューを飾った“背番号10”MFカン・サンユンがグループリーグ初戦の負傷で離脱。苦しい台所事情のなかで、準決勝に進出した。準々決勝から中2日で先発の変更は無し。カターレ富山に加入する“ロス五輪世代”FWキム・テウォンも引き続きベンチスタートとなった。
予想布陣は日本と同様に4-3-3の布陣。GKはホン・ソンミン、4バックは左からDFチャン・ソッカン、DFシン・ミンハ、DFイ・ヒョンヨン、DFイ・ゲオンヒ。アンカーはMFキム・ドンジン、インサイドハーフは左がMFペ・ヒョンソ、右がMFカン・ミンジュン。前線3人は左からMFキム・ヨンハク、FWベク・ガオン、MFカン・ソンジンが並ぶとみられる。
また、前日会見を風邪で欠席したイ・ミンソン監督は無事復帰し、ベンチ入りしている。
[韓国]
先発
GK 21 ホン・ソンミン
DF 5 イ・ヒョンヨン
DF 22 チャン・ソクファン
DF 23 シン・ミンハ
MF 3 ペ・ヒョンソ
MF 19 イ・ゴンヒ
MF 2 カン・ミンジュン
MF 8 キム・ドンジン
FW 7 カン・ソンジン
FW 15 ペク・ガオン
MF 17 キム・ヨンハク
控え
GK 1 ムン・ヒョンホ
GK 12 ファン・ジェユン
DF 4 チョ・ヒョンテ
DF 20 パク・ジュンソ
MF 6 イ・チャンウク
MF 13 キム・ドヒョン
MF 16 キム・ハンソ
FW 9 キム・テウォン
MF 11 チョン・ジフン
FW 14 チョン・スンベ
FW 18 チョン・ジェサン
監督
イ・ミンソン
(取材・文 石川祐介)
