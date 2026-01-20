福山雅治×大泉洋 最強バディSPトーク映像公開！「いいんですか？こんな『ボクらの時代』みたいなことになって」（福山）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』観客動員100万人、興行収入14億円を突破。2026年のファーストムービーとして、まだまだ最強バディの快進撃が続いている。

そしてこのたび、観客動員100万人突破を記念して、最強バディ スペシャルトーク映像が公開された。

スペシャルラッピングカーに乗って移動する福山雅治と大泉洋の貴重なトークを収録

この映像が撮影されたのは、2025年の12月24日の公開初日。赤坂から新宿の映画館までスペシャルラッピングカーに乗って移動する福山雅治と大泉洋の車内での貴重なトークが収められている。

公開初日をジュースで乾杯して祝いつつ、『ラストマン』制作秘話はもちろん、ふたりが互いの上京時代を振り返るトークも展開。

福山が「いいんですか？ こんな『ボクらの時代』みたいなことになって」とスタッフに尋ねるほど、ふたりきりだからこその濃厚な内容となっている。

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、大ヒット上映中。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

大ヒット上映中！

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

(C）2025映画「ラストマン」製作委員会

